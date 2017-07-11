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نائب رئيس هيئة الاركان يتفقد الكلية العسكرية والدائرة الفنية بعدن

صورة من الزيارة "عدن الغد"
الثلاثاء 11 يوليو 2017 08:41 صباحاً
عدن (عدن الغد)خاص:

قام صباح الاثنين  اللواء الركن  صالح قائد الزنداني نائب رئيس هيئة الاركان العامة يرافقه اللواء الركن  ناصر عبدالله بارويس رئيس هيئة العمليات المشتركة واللواء الركن  فضل حسن العمري قائد المنطقة العسكرية الرابعة وعدد من مدراء الدوائر والقادة العسكريين، بزيارة تفقدية للكلية العسكرية بالعاصمة  عدن.

 

حيث أطلع على سير التجهيزات الإنشائية والفنية التي تشهدها الكلية العسكرية استعدادا لافتتاحها في سبتمبر القادم.

 

ووجه قيادة الكلية العسكرية ودائرة الأشغال العسكرية بسرعة إنجاز كافة قطاعات ومنشأت الكلية العسكرية.. وتوفير كافة مستلزمات القاعدة التدريبية والدراسية المادية والفنية... والكادر التعليمي.

 

كما قام اللواء الركن صالح قائد الزنداني نائب رئيس هيئة الاركان العامة بزيارة تفقدية لمنشأت الورشة الفنية المركزية والتقى بقيادة الدائرة الفنية الذين اطلعوه على سير العمل في إعادة الورشة الفنية الى الخدمة العملية ، وعملية الترميمات الجارية والمطلوبة لإعادة هذا الصرح الفني الهام إلى سابق عهده بعد أن دمرته قوات المليشيات الانقلابية المتمردة.


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