المخلافي في زيارة إلى للهند للقاء وزير خارجيتها

يتوجه يوم الأثنين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي في زيارة رسمية له إلى الهند لبحث قضايا عديدة مع مسؤولين في الحكومة الهندية.

وقال المخلافي في تغريدة له على تويتر قبل قليل : " اتوجه اليوم الى الهند في زيارة رسمية التقي فيها وزيرة الخارجية وعدد من المسؤولين"

وأضاف عن العلاقة بين اليمن والهند :"علاقة بلدينا متميزة وللهند دور محوري في السياسة الدولية".

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