المخلافي في زيارة إلى للهند للقاء وزير خارجيتها
الاثنين 10 يوليو 2017 01:09 مساءً
(عدن الغد) خاص:
(عدن الغد) خاص:
يتوجه يوم الأثنين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي في زيارة رسمية له إلى الهند لبحث قضايا عديدة مع مسؤولين في الحكومة الهندية.
وقال المخلافي في تغريدة له على تويتر قبل قليل : " اتوجه اليوم الى الهند في زيارة رسمية التقي فيها وزيرة الخارجية وعدد من المسؤولين"
وأضاف عن العلاقة بين اليمن والهند :"علاقة بلدينا متميزة وللهند دور محوري في السياسة الدولية".
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