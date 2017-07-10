اطرف صورة زفاف في اليمن
الاثنين 10 يوليو 2017 01:00 مساءً
(عدن الغد) خاص:
(عدن الغد) خاص:
نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة طريفة لعريس يمني غريب الملبس والتناسق في زي الملبس .
حيث اظهرت الصورة للرياضي عبدالواسع المطري لاعب المنتخب الاول اليمني المحترف في سلطنة عمان وأحد اللاعبين السابق في نادي اليرموك قبل الاحتراف .
واحتفل عبدالواسع المطري بزفافه الميمون يوم السبت في حشد من الرياضيين وحضور من جمهور الاهل والاحبة والاصدقاء .
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