بسبب انتشار جرائم الثأر القبلي والأسري في اليمن يمتنع ناشط من العوده لوطنه
الاثنين 10 يوليو 2017 12:57 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص
عدن (عدن الغد) خاص
يمتنع الناشط الاجتماعي في عدن المهاجر/محمد أنور أحمد من العودة إلى أرض الوطن(اليمن) بعد ارتفاع كلفة الإقامة وفرص العمل في المملكة العربية السعودية ويفكر حاليا باللجوء والبحث عن وطن بديل ضمن دول العالم الحر تضمن له حياته وكرامته كأنسان ويستطيع ان يوفر له الامن والاستقرار من أجل انقاذ حياته بسبب جرائم وقضايا الثأر وفلسفة الموت التي تلاحقه وتهدد حياته في اليمن.
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