الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية بحضرموت :تقرير لجنة تقصي الحقائق يدحض تماما الادعاءات بوجود سجون سرية بحضرموت
المكلا (عدن الغد) خاص
قال الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية بحضرموت، هشام كرامه الجابري، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر الأحد بالمكلا، دحض تماما الادعاءات والمزاعم المفبركة، حول وجود انتهاكات لحقوق الانسان وسجون سرية بحضرموت. مؤكدا، تعاون قيادة المنطقة العسكرية الثانية، و قوات التحالف العربي بحضرموت، مع مثل هذه اللجان المتخصصة لما من شأنه كشف الحقائق بمزيد من الشفافية والمصداقية. وأشار الجابري، إلى أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية بحضرموت، تعمل وفقًا للقانون الدولي والمعايير المهنية والحقوقية والإنسانية. لافتا أن قوات النخبة الحضرمية، قدمت ومن خلال العامين المنصرمين، وما زالت تقدم كل الخدمات للإنسان في حضرموت، من أجل أن يعيش في أمن وأمان واستقرار. ونوه الجابري، إلى أن محاولة استهداف قوات النخبة بالإساءة إليها، ماهي إلا محاولة فاشلة هدفها تعكير صفو حضرموت. داعيا في سياق حديثه، وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الدولية تحري الدقة والمصداقية عند تناول مثل هذه الملفات الحساسة.
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