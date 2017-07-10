مسلحون قبليون يقتلون عددا من جنود الشرعية بمأرب

قالت مصادر عسكرية بمحافظة مأرب شمال اليمن ان مالايقل عن ٥ من جنود جيش الشرعية قتلوا مساء الاحد في مواجهات مع عناصر قبلية.

وبحسب المصادر لعدن الغد فقد هاجم مسلحون من قبيلة الدماشقة نقطة عسكرية واشتبكوا مع جنودها.

وتعرضت النقطة العسكرية بمنطقة الرويك للهجوم الذي خلف سقوط ٥ مابين قتيل وجريح.

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