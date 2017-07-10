عسكريون منقطعون يقطعون طريقا رئيسية بعدن

حتى 2014 كان لنا بلد يأتي العالم إلينا ونذهب إليه. كانت مطاراتنا تعج بشركات الطيران العالمية. وكانت موانئنا
لقد تتبعنا عن كثب ما خرج بهي الإجتماع للمجلس الانتقالي الجنوبي في يومنا هذا الموافق الأحد بتاريخ 9/ يوليو
لو بحث في اي صراع اهلي في اي منطقة من مناطق العالم ستجد بان منبعه الحقيقي كان الاقصاء والتهميش والاستحواذ
كم يبدو حالنا مثير للشفقة ونحن نغرق في التسريبات التي تصدر من هنا وهناك من أن قرارات (؟؟؟) قداتخذت بعودة فلان
إن شركة مصافي عدن ومرفقاتها من أحياء سكنية التي عرفت بـ B-Class وc-class وكود النمر ومبان لا حصر لها سكنية
يوم الثلاثاء 4 تموز يوليو الجاري شبكتُ أصابع يدَيَّ العشر على رأسي مندهشاً وأنا أطالع مقالة صحفية لأحمد عبيد
كنت كعادتي في تلك اللحظات التي أزور فيها صحيفة (عدن الغد) لأسلم مادة ( نقطة نظام ) الأسبوعية !.. جاء أحد أفراد
أي حزب أو منظمة سياسية تنشأ على فكرة محددة و تضع هدف أو رؤية تسعى للوصول إليها, هذا أمر معروف.في علم السياسة
تحرص الدول أن تولي الاهتمام البالغ بالإنسان كأساس لقيام أي مجتمع ، ولهذا الهدف الأول تسخّر كل إمكانياتها
تشظى التجمع اليمني للإصلاح بين الرياض والدوحة وأنقرة وصنعاء وعدن ومأرب ، تاه بين الدولة والثورة ، زاغ بين
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