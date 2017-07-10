عودة أزمة المشتقات النفطية بعدن
صورة للعشرات من السيارات امام احدى المحطات في عدن _الاثنين
الاثنين 10 يوليو 2017 10:09 صباحاً
عدن(عدن الغد)خاص:
عدن(عدن الغد)خاص:
عادت أزمة المشتقات النفطية الى الواجهة بالعاصمة عدن .
وقال عددا من سائقو السيارات لعدن الغد ان الازمة قد عادت الى المحافظة بعد نفاد مادتي الديزل والبترول من المحطات .
وتتجمع العشرات من السيارات امام محطات الوقود في عدن برغم نفاد الوقود فيها الا انهم كما يقولون حتى يتم" توفيرة".
ومنذ تحرير المدينة من الغزو الحوثي العفاشي لم يتم توفير المشتقات النفطية بصورة متواصلة حيث يتوفر لايام ثم تعود الازمة .
تعليقات القراء
266755
[1] من مسؤل على ذلك؟
الاثنين 10 يوليو 2017
يسلم | عدن
من مسؤل على ذلك؟ هل هو الدنبوع الذي ترك البلاد وعباد وجالس في السعودية وهو لايعلم ما يصير في البلاد فتقرير التي تصل اليه تشير الى وضع في امن وامان واستقرار فهو ترك حبل على غالب وحتى ان كان يعلم ما يصير في البلاد فهولا يملك من امره شئ فيقال مهم استغال هي فرصة وتحقيق ما لم استطاع تحقيقه من قبل والشعب له الله،هل هو جزء من حرب الاصلاح يعده قرار منع العمل السياسي في جنوب كما نسمع ان العيسي هو وراء الازمة هي ؟ الايام حبلة بمفاجات
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