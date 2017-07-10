عودة أزمة المشتقات النفطية بعدن

عادت أزمة المشتقات النفطية الى الواجهة بالعاصمة عدن .

وقال عددا من سائقو السيارات لعدن الغد ان الازمة قد عادت الى المحافظة بعد نفاد مادتي الديزل والبترول من المحطات .

وتتجمع العشرات من السيارات امام محطات الوقود في عدن برغم نفاد الوقود فيها الا انهم كما يقولون حتى يتم" توفيرة".

ومنذ تحرير المدينة من الغزو الحوثي العفاشي لم يتم توفير المشتقات النفطية بصورة متواصلة حيث يتوفر لايام ثم تعود الازمة .

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