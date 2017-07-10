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ناطق الحراك الجنوبي يقول ان المجلس الانتقالي لايعدو كونه مكون سياسي جديد

الاثنين 10 يوليو 2017 09:44 صباحاً
عدن الغد /خاص:


قال الناطق باسم مكون المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي احمد سالم فضل ان بيان المجلس الانتقالي الجنوبي الأخير اثبت انه مكون سياسي جنوبي جديد انضم الى المجلس.
واصدر فضل توضيحا بهذا الخصوص وجاء فيه

بسم الله الرحمن الرحيم
احمد سالم فضل : عضو رئاسة المجلس الاعلى للحراك الثوري _
المتحدث الرسمي - 10 يوليو 2017م -
تابعنا البيان الختامي للمجلس الانتقالي الجنوبي الصادر بتاريخ 9يوليو 2017م
من خلال القراءة الاولية للبيان تشير عدد من فقراته الى ميلاد مكون جنوبي جديد وهذا حق لأي قوى سياسية جنوبية ان تنظم نفسها اكان في جمعية او مكون او ائتلاف او غيرها من التكوينات المتعارف عليها..
ان بيان الانتقالي الختامي حمل في طياته جملة من المؤشرات منها اشهاره كمكون من ضمن المكونات المتواجدة في الساحة ، ذلك من خلال انشاء هيكله التنظيمي وتكليف رؤساء للدوائر وعدد من اعضائه لمتابعة انشاء فروع له في المحافظات الجنوبية .. اننا في هذا النقطة نود التذكير بان الشروع في اي عمل اكان سياسي او اجتماعي يجب ان يراعي الحقوق المكتسبة للغير ( مكونات الحراك الجنوبي والتكوينات الشبابية والمراءة ) اكانت معنوية او غيرها ومن الملاحظ ان اندفاع بعض من المهتمين بسرعة الاخراج النهائي لمكون الانتقالي قد شرعوا في التواصل مع عدد من اعضاء المكونات الجنوبية القائمة منذ سنوات بغرض ضمهم الى مكونهم الجديد ( الانتقالي ) مستخدمين كثير من الاساليب ومنها الشعارات والوعود والادعاء بان المجلس الانتقالي الممثل لقضية شعب الجنوب .
ان فعل من هذا القبيل يتنافى مع أبجديات العمل السياسي ويرقى الى هدم ما هو قائم وانشاء بدائل قد لا تختلف عن ما سبقها شكلا ( فقط اشهار زعمات فردية اضافة للموجودين الذي تزخر بهم الساحة الجنوبية ) واضحوا عائق امام وحدة الصف الجنوبي ،واعادة الخطاب الاعلامي المتشنج بين الفرقاء الجنوبيين
اننا في هذه الوقفة القصيرة نوجه الدعوة للمعنين من اعضاء وقيادات وانصار مكونات الحراك الجنوبي الى الحفاظ على عنوان الحراك الجنوبي الحامل السياسي لقضية شعب الجنوب ، والتمسك والمحافظة على البناء التنظيمي لمكوناتهم القائمة ومع الاستمرار في تفعيل النشاطات الجماهيرية وبدون تمجيد اشخاص او رفع صور زعامات
العاصمة – عدن


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تعليقات القراء
266750
[1] يا عمي خلاص الشعب اختار من يمثله
الاثنين 10 يوليو 2017
جننوبية وافتخر | الجنوب الحر
اشتغلوا سياسة ...2007ونحن من كيان الي كيان الناس تقول لكم اتفقوا علي كيان واحد يتكلم باسم الجنوب وما قدرتوا..تدري ليش لان كل واحد يريد يكون هو القائد الملهم ولا قدرتوا تتوحدوا..والشعب انتظركم كثير وصبر عليكم ..بس ما قدرتوا كل يوم واحد يزعل..هيا وجسوا راضوه...الان هذا المجلس خيار شعب..افهموها ..ثلاث مليونيا في خلال شهرين فوضته...ايش عاد باقي...تشتوا صناديق استفاء مش قادرين تقنعوا بخيار الشعب..شعب الجنوب مستعد...

266750
[2] استغرب على فتحي بن لزرق ايش يشتي من الجنوب يوم مع عفاش ويوم مع الاخوان ويوم مع الجنوب
الاثنين 10 يوليو 2017
ابو علاء الجنوبي | الجنوب العربي
عدن الغج صارت تنشر التفاهات وزع الفرقة ......حسبي الله عليكم ياعدن الغد ....سياتي يوم تحاسبون على شق الصف وان غدا لناظره قريب . ولكن القافلة تسير والكلاب تنبح

266750
[3] جنوب خال من المناطقية
الاثنين 10 يوليو 2017
الحارثي | المملكة
اثبت مثلث الدوم انه شاق للصف الجنوبي منذالاستقلال الى اليوم هم او لا احد

266750
[4] اتقوا الله كفاية خلافات
الاثنين 10 يوليو 2017
basel | aden
يا اتقوا الله توحدوا ولو مرة واحدة خلف ممثل واحد للجنوب أمام العالم حتى نستعيد دولتنا وتكون كلمتنا موحدة !!!!!! غير معقول كل واحد يدور على حظوظ النفس والمصلحة !!!! كفاية خلافات واختلاف أحيانا حتى موقع الفعاليات أو على المنصة !!!! الناس ملت من خلافاتكم ومعنا مكونات وهيئات كثيرة !!!!

266750
[5] الجنوب العربي الفيدرالي قادم قادم قادم رغم أنف المحتل اليمني البغيض، والأيام بيننا يا بويمن.
الاثنين 10 يوليو 2017
جنوبي حر | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
هؤلاء مجرد شحاتين وعباد مناصب ومكاسب لا يهمهم لا وطن جنوبي و لا غيره . هذا لو اعطي منصب في هذا المجلس لا سكت وغيره الكثير الكثير من الحمير الذين ابتلي الجنوب العربي وشعبه بهم لعنهم الله.

266750
[6] الولاء لله ثم للوطن .. أما المناصب زائله ابن سالم الله يحفظك .
الاثنين 10 يوليو 2017
عبدالوكيل الحقاني | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
القضية قضية وطن وليست مجرد مناصب يابن سالم والشعب قد قرر من يمثله ومهما رافقت المجلس الانتقالي من اخطاء .. فالولاء يجب ان يكون لله ثم للوطن والمناصب زائله والوطن هو الباقي ، فلندعم جميعا هذا المجلس علشان مستقبل اولادنا .

266750
[7] فاتكم
الاثنين 10 يوليو 2017
ناصح | جده
فاتكم القطار الشعب انتطر مكوناتكم ولم تفلحوا حتى باصدار بيان واحد ومتفقين عليه. الان دعوا المجلس الانتقالي يعمل طالما انتم لم تفلحوا باي عمل المجلس الانتقالي يرحب بكم و بكل القوى الوطنيه اذا اردتم العمل معه .



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