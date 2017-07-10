محكمة يمنية في صنعاء تصدر حكما باعدام 4 سعوديين
الاثنين 10 يوليو 2017 08:47 صباحاً
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
صنعاء ((عدن الغد)) خاص:
اصدرت محكمة يمنية في صنعاء يوم الأحد حكما قضى باعدام اربعة سعوديين .
وبحسب المحكمة اليمنية فقد اصدر الحكم بحق 4 سعوديين قالت المحكمة أنهم من القاعدة شاركوا قبل اعوام بمذبحة جنود يمنيين بحضرموت .
وفيما يعتقد أنهم ضبطوا خلال عملية أمنية قبل سنوات أيضا لكن جاء حكم الاعدام عليهم أمس ليوجه على مايبدو رسالة سياسية أكثر من ان تكون "قضائية ".
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