حزب الاصلاح بعدن يرد على قرار حظره من قبل المجلس الانتقالي
الأحد 09 يوليو 2017 10:26 مساءً
عدن ((عدن الغد) خاص:
عدن ((عدن الغد) خاص:
رد حزب التجمع اليمني للإصلاح وهو ذراع حركة الاخوان المسلمين في اليمن على قرار حظره من قبل المجلس الانتقالي قبل يومين.
وقام الحزب بحسب مصادر فيه لعدن الغد بإعادة تنظيم صفوفه وعقد لقاءات حزبية له بمقره في عدن يومي السبت والاحد.
وعلى الفور قام الحزب يوم الاحد باعادة اصدار صحيفته الحزبية "صيرة" والتي كانت متوقفة منذ ماقبل الحرب الاخيرة .
ويرى مراقبون ان التحركات الاخيرة لحزب الاصلاح تمثل تحديا واضحا لقرار الحظر الذي اتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي .
تعليقات القراء
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[1] حزب الخراب وحزب الفساد وحزب التكفير وحزب الإحتلال حزب أولاد الأحمر القادم من الجمهوريه العربيه اليمنيه لا مكان له في في عدن الحره والجنوب الحر ولن تعتبر عدن محرره وكذا لن يعتبر الجنوب محررا طالما بقيت فيه عصابات أولاد الأحمر الدخيله عدن والجنوب العربي لذا على كل الجنوبيين الذين غررت بهم عصابات الإصلاح التكفيريه ان يصحوا من نومهم ويعيدوا حسابات ولائهم ليكون لله ووطنهم الجنوب العربي فقط ومن أراد أن يكون ولائه لعصابة أولاد الأحمر فليلحقهم الى صنعاء .
الأحد 09 يوليو 2017
حزب الخراب وحزب الفساد وحزب التكفير وحزب الإحتلال حزب أولاد الأحمر القادم من الجمهوريه العربيه اليمن | حزب الخراب وحزب الفساد وحزب التكفير وحزب الإحتلال
حزب الخراب وحزب الفساد وحزب التكفير وحزب الإحتلال حزب أولاد الأحمر القادم من الجمهوريه العربيه اليمنيه لا مكان له في في عدن الحره والجنوب الحر ولن تعتبر عدن محرره وكذا لن يعتبر الجنوب محررا طالما بقيت فيه عصابات أولاد الأحمر الدخيله عدن والجنوب العربي لذا على كل الجنوبيين الذين غررت بهم عصابات الإصلاح التكفيريه ان يصحوا من نومهم ويعيدوا حسابات ولائهم ليكون لله ووطنهم الجنوب العربي فقط ومن أراد أن يكون ولائه لعصابة أولاد الأحمر فليلحقهم الى صنعاء .
266710
[2] المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح هما وجهان لعملة واحدة اسمها الجمهورية العربية اليمنية أي أنهما حزبا الإحتلال اليمني للجنوب العربي في صيف 94م وكلاهما تعلم ركوب الأمواج بشكل جيد ولذا فعلى الجنوبيين الذين يحملون مشروع التحرر والإستقلال واستعادة الدوله ان يحذروهما وأن يتوقعوا منهما في لحظة أن يوجها عناصرهما الى الساحات وهم يحملون العلم الجنوبي .. والخلاصه انه لا مكان لأحزاب ا الإحتلال اليمني في الجنوب العربي الحر ولذا ولأن الجنوب العربي يتسع لكل أبناءه فأن الإنتماء لأحزاب الإحتلال اليم
الأحد 09 يوليو 2017
المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح هما وجهان لعملة واحدة اسمها الجمهورية العربية اليمنية أي | المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح هما وج
المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح هما وجهان لعملة واحدة اسمها الجمهورية العربية اليمنية أي أنهما حزبا الإحتلال اليمني للجنوب العربي في صيف 94م وكلاهما تعلم ركوب الأمواج بشكل جيد ولذا فعلى الجنوبيين الذين يحملون مشروع التحرر والإستقلال واستعادة الدوله ان يحذروهما وأن يتوقعوا منهما في لحظة أن يوجها عناصرهما الى الساحات وهم يحملون العلم الجنوبي .. والخلاصه انه لا مكان لأحزاب ا الإحتلال اليمني في الجنوب العربي الحر ولذا ولأن الجنوب العربي يتسع لكل أبناءه فأن الإنتماء لأحزاب الإحتلال اليمني يعتبر خيانة وطنيه وعلى كل الجنوبين الذين يشعرون بالإنتماء للجنوب العربي وربطتهم في السابق مصلحة ما بأحد أحزاب الإحتلال اليمني عليهم ان يعلنوا صراحة إنسلاخهم عن أحزاب الإحتلال اليمني وحلها في الجنوب العربي ويشكلون أحزابا جنوبية وطنية خالصة وينظوون تحت سقفها ولا غبار في ذلك وليعلموا ان كل أنواع الألعاب اصبحت مكشوفه وأن دولة اتحاد الجنوب العربي قادمة لا محاله.
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[3] يعني هم تآبعين للأخوان المسلمين
الأحد 09 يوليو 2017
البدوي | ابين
هم أعلنوا قبل فتره انه ليس لهم ارتباط بلأخوان يعني كله ضحك على الدقون
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[4] الله متمم نوره
الأحد 09 يوليو 2017
الجنوبي اليماني | ابين
يحظرون حزب لانه يتمسك بالاسلام الا يجدون طريقه يصعدون بها الا السلطه غير محاربة الاسلام الاصلاح كما زلزل عرش علي عبدالله صالح سيزلزل مجلسهم المتنقل باذن الله وستموت اعدا الاسلام من القهر
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[5] معلق رقم اربعه
الأحد 09 يوليو 2017
فاعل خير | عدن
هذا حزب شمالي بامتياز. مش إسلامي. اذا انت فعلا جنوبي حتى أعضائه من الجنوبيين تم قتلهم أو تهميشهم وحزب الأوساخ هذا هو من حلل دمائنا ومن قدم المعونه للحوثي وبعدين كم شهداء حزب الإصلاح في الحرب في الحنوب. ههههه
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[6] الجنوب العربي
الأحد 09 يوليو 2017
حسام البان | السعودية
المعلق رقم 4 الظاهر أنك غشيم أو أنك واحد من كلاب الإصلاح
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[7] من اولها اسلوب الحزب الاشتراكي
الاثنين 10 يوليو 2017
علاء | عدن
اقصاء من يعتبروهم اعداء ثم تهميش ..النهايه المعروفه :: يالله نروح عند دوناك الناس...
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[8] معلق 4 اصلاحي يماني
الاثنين 10 يوليو 2017
اليافعي الجنوبي | عدن
أي زلزلة عرش المخلوع انت تكذب هولا معروفين مجموعة سرق ومحتالين ولا إ سلام ولا يحزنون وسيهربون عما قريب فهم جبناء ومتمصلحين فقط انتظر . ماتسمع القصه كلها .
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[9] حرقوا اطيازهم
الاثنين 10 يوليو 2017
نمر الجنوب | الجنوب العربي
على المواطنين في عدن الاسرع الى احراق مؤحرات جماعة الاصلاح واذا امكن يعمل لهم خازوق اصملي
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