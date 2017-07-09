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سياسي جنوبي: الجنوب لن يحلق عاليا دون مشاركة جميع المكونات المؤمنة بالتحرير والاستقلال

السياسي الجنوبي عبدالكريم سالم السعدي
الأحد 09 يوليو 2017 08:51 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

قال السياسي الجنوبي عبدالكريم سالم السعدي أن الجنوب ليس إقطاعية تتبع طرفا من اطراف التحالف ولا تتبع منطقة من مناطق الداخل الجنوبي،  مضيفا ان الجنوب لن يحلق وان حلق فلن يرتفع عاليا دون مشاركة كافة الطيف الجنوبي المؤمن بالتحرير والاستقلال ودون تفاهمات على القواسم المشتركة بين القوى الجنوبية التي تحمل أهدافا أخرى وأيضا التي تؤمن بنفس الهدف ولكن بوسائل أخرى.

وانتقد السعدي خطوة هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بتكليف بعض قياداته بإدارة بعض دوائر المجلس.

وخاطب السعدي أعضاء هيئة رئاسة المجلس قائلا: (بهكذا فعل انتم للأسف تغلقون أي باب ينفتح في وجه محاولة خلق تقارب جنوبي ، استبشرنا بمحاولة القيادي في الحراك الجنوبي ونائب رئيس مجلس المقاومة الجنوبية عدن الاخ علي هيثم الغريب ولكنكم لم تمهلوها ساعات ورميتم مشروعكم الخاص استباقا !!).

وأضاف السعدي (ما يظهر من خلال قفزات الأخوة في هذا الفعل الذي مازال يعاني صعوبة الرؤية والرؤى يؤكد أن أمرهم ليس بأيديهم).

وأكد السعدي بضرورة الحوار مع القوى الجنوبية كافة، وضرورة العودة الى التمسك بوثائق اللجنة الفنية التي أعدت لهذا الغرض، وضرورة أبعاد العاصمة عدن عن صراع الأطراف المتصارعة ومصالحها.


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تعليقات القراء
266698
[1] القدماء والشعراء قالوا.....................
الأحد 09 يوليو 2017
فارس | عدن
يا سعدي:- رائ الجماعة لا تشقى البلاد بهِ......رغم الخلاف ورائ الفرد يشقيها. انا امير وانته امير ومن با يسوق الحمير.

266698
[2] ضم كل المكونات للعمل الجماعي ضرورة ملحه
الأحد 09 يوليو 2017
عبدالوكيل الحقاني | دولة الجنوب االفيدرالية
@@@@@@

266698
[3] انتم تدوروا عيشه
الأحد 09 يوليو 2017
ابن الجنوب العربي | عدن خاليه من الحجريه
يعني لو اعطوكم مناصب سيكونوا احسن ناس والا فهم مناطقيين يا سعدي اصحوا الشهداء والناس يدوروا استقلال وانتم تدوروا عيشه

266698
[4] تهديدك بصراع جنوبي قادم لن يوصلك إلى القيادة
الأحد 09 يوليو 2017
ابو يسلم السعدي | عدن
يا سعدي إلى متى تبقى طفل صغير تكرر ما يمليه عليك علي الغريب من عبارات وما يعلمك من اساليب التشويه بكل نشاط وطني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

266698
[5] يا عزيزي.. باب المجلس الإنتقالي مفتوح على مصراعيه لكل الجنوبيين.. ومن يريد المشاركة فليأتي.. ولكن
الاثنين 10 يوليو 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
نعم، باب المجلس الإنتقالي مفتوح على مصراعيه لكل الجنوبيين، ومن يريد المشاركة فليأتي.. ولكن لايمكن أن يعطل المجلس أعماله ويذهب ليناقش رأي فلان أو فلتان، ومن يريد المشاركة فليأتي، أو فليكتب كلاماً منطقياً ومعقولاً، أما القول (أن الجنوب لن يحلق وأن حلق فلن يرتفع عاليا دون مشاركة كافة الطيف الجنوبي المؤمن بالتحرير والاستقلال ...) فهو كلام التعجيز الذي ينتج عنه الفشل، فلا يمكن أن يتفق الجميع في مجتمع مدني متحضّر، فالإجماع لا يكون إلا في المجتمع القبلي العشائري، حيث الكل يخضع لرأي شيخ القبيلة.. لقد بدأ المجلس يحلق في سموات الجنوب بتأييد الغالبية الساحقة من الشعب الجنوبي، وإن أردت، يا أخي السعدي، أن تحلق عالياً مع المجلس الإنتقالي، ومع الغالبية من الشعب الجنوبي، فتعال وشارك، حيث أمثالك من المثقفين الجنوبيين مرَحبٌ به، ولكن عليك فقط أن تبتعد عن التثبيط والتعجيز، فلقد إنطلق قطار التحرير والإستقلال، وأنا، شخصياً، أتمنى أن يكون المثقف الجنوبي البارز (عبدالكريم سالم السعدي) أحد ركابه في الدرجة الأولى.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي الحضرمي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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لقد تتبعنا عن كثب ما خرج بهي الإجتماع للمجلس الانتقالي الجنوبي في يومنا هذا الموافق الأحد بتاريخ 9/ يوليو
لو بحث في اي صراع اهلي في اي منطقة من مناطق العالم ستجد بان منبعه الحقيقي كان الاقصاء والتهميش والاستحواذ
كم يبدو حالنا مثير للشفقة ونحن نغرق في التسريبات التي تصدر من هنا وهناك من أن قرارات (؟؟؟) قداتخذت بعودة فلان
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إن شركة مصافي عدن ومرفقاتها من أحياء سكنيه التي عرفت ب B-Class  وc-class وكود النمر ومبان لا حصر لها لا سكنيه
أي حزب أو منظمة سياسية تنشأ على فكرة محددة و تضع هدف أو رؤية تسعى للوصول إليها, هذا أمر معروف.في علم السياسة
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