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صحيفة: رهان هادي على الإخوان يوسع الهوة مع الجنوبيين

الأحد 09 يوليو 2017 08:25 صباحاً
العرب

قالت صحيفة العرب الدولية إن "رهان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على الإخوان يوسع الهوة مع الجنوبيين.. مشيرة إلى أن "مظاهرات عدن عكست حجم التأييد الشعبي للمجلس الانتقالي الجنوبي، بينما حزب الإصلاح يسعى لدق الإسفين بين هادي وممثلي الجنوب. وكتب الصحيفة "حمّلت أوساط في المقاومة اليمنية الرئيس عبدربه منصور هادي مسؤولية دعوة الجنوبيين إلى الانفصال، وذلك برهانه على حزب الإصلاح الإخواني الذي عرف بعدائه للجنوبيين وبعلاقاته المثيرة للشك سواء بالحوثيين أم بجماعات إسلامية متشددة.

 

 وقالت هذه الأوساط في تصريح لـ”العرب” إن هادي بحث عن تثبيت نفسه في الرئاسة أكثر مما بحث عن تقوية صفّ المقاومة، ما جعله يختار علي محسن الأحمر المحسوب على الإخوان والمعادي للجنوبيين نائبا له، ما زاد من منسوب الدعوات إلى الانفصال. وتظاهر الآلاف من اليمنيين المطالبين بانفصال الجنوب، في شوارع مدينة عدن الجمعة وهم يرفعون علم اليمن الجنوبي، في ثالث تجمع من هذا النوع منذ مايو الماضي. وردّدوا هتافات تؤكد دعمهم للمجلس الانتقالي الجنوبي وتحث على الاستقلال.

 

وعكست التظاهرة الحاشدة حجم التأييد الذي يحظى به المجلس وقدرته على تحريك الشارع الجنوبي. ويرجع مراقبون القوة المتنامية للمجلس وحضوره الفاعل إلى توحيده لمعظم القوى التي عملت خلال السنوات الماضية تحت لافتة “الحراك الجنوبي السلمي” وصولا إلى “المقاومة الجنوبية”، اللذين يشكلان اليوم قوام هيئة رئاسة المجلس. وتضمنت كلمة المجلس الانتقالي الجنوبي التي ألقاها رئيس المجلس عيدروس الزبيدي في ختام الفعالية الجماهيرية التي احتضنتها مديرية “المعلا” في ذكرى اجتياح قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح لعدن في العام 1994 العديد من الرسائل الهامة للداخل والخارج.

 

 وعلى خلاف النشاط السياسي لبعض فصائل الحراك التي كانت تثير قلق دول المنطقة في ظل ما أحاط بعضها من علامات استفهام حول ارتباطات مفترضة مع إيران أو حزب الله، عمد المجلس الانتقالي منذ اليوم الأول لتأسيسه إلى مواءمة أهدافه مع متطلبات الأمن القومي التي يتبنّاها التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية.

 

 وعبّر رئيس المجلس عن تلك الأمور بالتأكيد على أن “أمن منطقة الجزيرة والخليج والقرن الأفريقي والعالم من أمن الجنوب واليمن”، بل وتجاوز ذلك إلى الإعلان رسميا عن “حظر نشاط المنظمات والجماعات الإرهابية والمتشددة المتمثلة في جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة وداعش وجماعة الحوثي، في كل محافظات الجنوب”.

 

 ويرى العديد من المراقبين أن المجلس الانتقالي الجنوبي جاء كنتيجة مباشرة للفراغ الذي تركته الحكومة الشرعية في المناطق المحرّرة، لأسباب تتعلق بحسابات خاصة، ومحاولات بعض الأطراف المنضوية تحت الشرعية لعب دور ما عبر الفوضى. وألقى محللون سياسيون باللائمة على سياسة الرئيس هادي التي تسببت في استفزاز الشارع الجنوبي نتيجة انصياعها لضغوطات الإخوان، وهو ما ظهر بشكل جليّ من خلال اتّباع سياسة ممنهجة لإقالة كل القيادات المحسوبة على الحراك الجنوبي.

 

 واعتبر المحلل السياسي اليمني منصور صالح في تصريح لـ”العرب” أن الحشود التي شهدتها عدن الجمعة كانت رسالة تأكيد لموقف الشارع الجنوبي الذي أعلن الالتفاف خلف المجلس الانتقالي. وأشار صالح إلى أن مضامين كلمة المجلس كانت رسالة رفض لتوجهات الرئيس عبدربه منصور هادي الهادفة إلى إقصاء رموز المقاومة الجنوبية ومحاولة تجيير انتصاراتها لمصلحة قوى أصولية انتهازية”.

 ويرى المحلل السياسي اليمني عزت مصطفى أن الشارع الجنوبي الذي حمل السلاح ضد الحوثيين في عدن وبقية محافظات الجنوب يجدّد تمسكه بالمكاسب التي حققتها المقاومة بإسناد ودعم التحالف العربي، و”من هذه المكاسب رفض كافة أشكال وصاية الجماعات الساعية للاستئثار بالحكم مدعومة بارتباطات خارجية”.

 

وأشار إلى أنه ومثلما رفض الشارع الجنوبي ميليشيات الحوثي المرتبطة بإيران فإنه يجدد رفضه لجماعة الإخوان المسلمين.

 

 ويحمّل عزت مصطفى الإخوان المسؤولية في توتير العلاقة بين الرئيس اليمني والشارع الجنوبي، مضيفا في تصريح لـ”العرب” أن الإخوان يحاولون تصوير حراك الجنوبيين في صورة الخطر على شرعية هادي للزج به في صراع معهم يضعف الجميع ويمهد الطريق أمام الجماعة لتستأثر بالوضع.

 


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صحيفة: رهان هادي على الإخوان يوسع الهوة مع الجنوبيين
قالت صحيفة العرب الدولية إن "رهان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على الإخوان يوسع الهوة مع الجنوبيين.. مشيرة إلى أن "مظاهرات عدن عكست حجم التأييد الشعبي للمجلس


تعليقات القراء
266538
[1] لعبه الاصلاح مع هادي .
الأحد 09 يوليو 2017
جنوب الشموخ | عدن
هادي من كثر تشبثه بمركزه الذي انتهت صلاحيته عمليا عام 2012 م يستغله حزب الاصلاح في سبيل احنلال الجنوب مره اخرى ومن جانبه هادي المخدوع من الاصلاح يسترضيهم للبقاء في مركزه من خلال تقديم الجنوب لهم على طبق من ذهب من خلال محاربته لكل الزعامات والفعاليات الجنوبيه التى تهدف الى استقلال وتحرير الجنوب من الاستعمار اليمني الغاشم .( منع الرواتب واهمال تجنيد شباب المقاومه الجنوبيه بالجيش والامن واهمال الخدمات واطلاق يد قاعدة الاصلاح الارهابيه في الجنوب ومحاولة اثارت النعرات والصراعات الجنوبيه ووضع قيادات الاصلاح وشله هادي في مفاصل الحكم بالمحالفظات الجنوبيه بينما في المحافظات الشماليه لا يستطيع ان يحرك ساكنا بها ) يعني ببساطه الجنوب يقدمه هادي ثمنا لبقائه في مركزه كرئيس جمهوريه صوري يتمتع بصلاحيات صرف الاموال نوعا ما مقابل بتر يده من القوات المسلحه التى هي في قبضه الجنرال على محسن الاحمر والمقدشي وهاشم الاحمر .التي تسعى الى افشال استقلال الجنوب واعادت احتلاله ونهبه من جديد .مع عدم جديتهم في تحرير الشمال من الانقلابيين ليكون خط رجعه لهم في حالة نجاح الجنوبيين في استعادة دولتهم الجنوبيه المستقله عن الشمال اليمني .

266538
[2] المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح هما وجهان لعملة واحدة اسمها الجمهورية العربية اليمنية أي أنهما حزبا الإحتلال اليمني للجنوب العربي في صيف 94م وكلاهما تعلم ركوب الأمواج بشكل جيد ولذا فعلى الجنوبيين الذين يحملون مشروع التحرر والإستقلال واستعادة الدوله ان يحذروهما وأن يتوقعوا منهما في لحظة أن يوجها عناصرهما الى الساحات وهم يحملون العلم الجنوبي .. والخلاصه انه لا مكان لأحزاب ا الإحتلال اليمني في الجنوب العربي الحر ولذا ولأن الجنوب العربي يتسع لكل أبناءه فأن الإنتماء لأحزاب الإحتلال اليم
الأحد 09 يوليو 2017
المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح هما وجهان لعملة واحدة اسمها الجمهورية العربية اليمنية أي | المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح هما وج
المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح هما وجهان لعملة واحدة اسمها الجمهورية العربية اليمنية أي أنهما حزبا الإحتلال اليمني للجنوب العربي في صيف 94م وكلاهما تعلم ركوب الأمواج بشكل جيد ولذا فعلى الجنوبيين الذين يحملون مشروع التحرر والإستقلال واستعادة الدوله ان يحذروهما وأن يتوقعوا منهما في لحظة أن يوجها عناصرهما الى الساحات وهم يحملون العلم الجنوبي .. والخلاصه انه لا مكان لأحزاب ا الإحتلال اليمني في الجنوب العربي الحر ولذا ولأن الجنوب العربي يتسع لكل أبناءه فأن الإنتماء لأحزاب الإحتلال اليمني يعتبر خيانة وطنيه وعلى كل الجنوبين الذين يشعرون بالإنتماء للجنوب العربي وربطتهم في السابق مصلحة ما بأحد أحزاب الإحتلال اليمني عليهم ان يعلنوا صراحة إنسلاخهم عن أحزاب الإحتلال اليمني وحلها في الجنوب العربي ويشكلون أحزابا جنوبية وطنية خالصة وينظوون تحت سقفها ولا غبار في ذلك وليعلموا ان كل أنواع الألعاب اصبحت مكشوفه وأن دولة اتحاد الجنوب العربي قادمة لا محاله.

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[3] هدف الاصلاح اللتخلص من هادي والمقاومه الجنوبيه واعادة احتلال الجنوب .
الأحد 09 يوليو 2017
ابناء الجنوب | عدن
حزب الاصلاح يريد ان يضرب هادي بالمقاومه الجنوبيه ليتخلص منهما جميعا ويستأثر بالسلطه يشاركه في ذلك الحوثيون وحزب المؤتمر وكلهم كيانات شماليه .

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[4] اللهم احفظ اليمن واهله
الأحد 09 يوليو 2017
ابو زياد أحمد الطواف | مكه المكرمه
اللهم من أراد لليمن واليمنين بسوء اللهم انتقم منه ومن أراد للبلاد بخير اللهم يسر أمره وأسألك يالله أن تآلف بين قلوب اليمنيين والمسلمين يارب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل

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[5] اللهم احفظ اليمن واهله
الأحد 09 يوليو 2017
ابو زياد أحمد الطواف | مكه المكرمه
يارب أحفظ المسلمين بحفظك



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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