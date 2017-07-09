سياسي يمني مقرب من حزب الإصلاح : الحل السياسي قادم والمؤتمر سيلعب الدور الابرز في البلاد
الأحد 09 يوليو 2017 08:13 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال السياسي اليمني المقرب من حزب الاصلاح "محمد جميح" ان الحل السياسي للحرب في اليمن بات جاهزا وفي طريقه للتطبيق.
وقال جميح على صفحته بالفيس بوك :" ان هناك معلومات ومعطيات تشير إلى أن الحل السياسي قادم، والأرضية تُهيأ للمؤتمر الشعبي العام لكي يلعب الدور الأبرز في البلاد .
وهذه اول اشارة من سياسي يمني مقرب من حزب الاصلاح يعزز مؤشرات عودة حزب المؤتمر الشعبي العام الى الواجهة في اليمن.
ويحمل حزب المؤتمر الشعبي العام سجلا سيئا في جنوب اليمن وشماله بسبب فساد وسوء ادارة قيادته لليمن خلال السنوات الماضية .
ويرأس حزب الاصلاح الرئيس اليمني السابق "علي صالح" الذي اطاحت به ثورة شعبية اندلعت شمالا وجنوبا وناوئته بسبب سجله السياسي السيء .
تعليقات القراء
266535
[1] يسخر دايما
الأحد 09 يوليو 2017
سالم حيدرة بن سبعه | عدن
جميح هذا من حريب من اسرة بسيطة متواضعه ولكنه يتلاعب بمواقفه السياسيه مرة موتمري مرة إصلاحي وحسب المصلحه وهو يسخر من الجنوبيون وقال عنهم جهلة وقنوبيون وقير مثغفين كنوع من السخريه لماذا ياعدن الغد تنشرون له تصاريح .
266535
[2] المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح هما وجهان لعملة واحدة اسمها الجمهورية العربية اليمنية أي أنهما حزبا الإحتلال اليمني للجنوب العربي في صيف 94م وكلاهما تعلم ركوب الأمواج بشكل جيد ولذا فعلى الجنوبيين الذين يحملون مشروع التحرر والإستقلال واستعادة الدوله ان يحذروهما وأن يتقععوا منها في لحظة أن يوجها عناصرهما الى الساحات وهم يحملون العلم الجنوبي .. والخلاصه انه لا مكان لأحزاب الجنوب الإحتلال اليمني في الجنوب العربي الحر ولذا ولأن الجنوب العربي يتسع لكل أبناءه فأن الإنتماء لأحزاب الإحتلال
الأحد 09 يوليو 2017
المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح هما وجهان لعملة واحدة اسمها الجمهورية العربية اليمنية أي | المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح هما وج
المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح هما وجهان لعملة واحدة اسمها الجمهورية العربية اليمنية أي أنهما حزبا الإحتلال اليمني للجنوب العربي في صيف 94م وكلاهما تعلم ركوب الأمواج بشكل جيد ولذا فعلى الجنوبيين الذين يحملون مشروع التحرر والإستقلال واستعادة الدوله ان يحذروهما وأن يتقععوا منها في لحظة أن يوجها عناصرهما الى الساحات وهم يحملون العلم الجنوبي .. والخلاصه انه لا مكان لأحزاب الجنوب الإحتلال اليمني في الجنوب العربي الحر ولذا ولأن الجنوب العربي يتسع لكل أبناءه فأن الإنتماء لأحزاب الإحتلال اليمني يعتبر خيانة وطنيه وعلى كل الجنوبين الذين يشعرون بالإنتماء للجنوب العربي وربطتهم في السابق مصلحة ما بأحد أحزاب الإحتلال اليمني عليهم ان يعلنوا صراحة إنسلاخهم عن أحزاب الإحتلال اليمني ويشكلون أحزابا جنوبية وطنية خالصة وينظوون تحت سقفها ولا غبار في ذلك وليعلموا ان كل أنواع الألعاب اصبحت مكشوفه وأن دوالة اتحاد الجنوب العربي قادمة لا محاله.
266535
[3] المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح هما وجهان لعملة واحدة اسمها الجمهورية العربية اليمنية أي أنهما حزبا الإحتلال اليمني للجنوب العربي في صيف 94م وكلاهما تعلم ركوب الأمواج بشكل جيد ولذا فعلى الجنوبيين الذين يحملون مشروع التحرر والإستقلال واستعادة الدوله ان يحذروهما وأن يتوقعوا منهما في لحظة أن يوجها عناصرهما الى الساحات وهم يحملون العلم الجنوبي .. والخلاصه انه لا مكان لأحزاب ا الإحتلال اليمني في الجنوب العربي الحر ولذا ولأن الجنوب العربي يتسع لكل أبناءه فأن الإنتماء لأحزاب الإحتلال اليم
الأحد 09 يوليو 2017
المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح هما وجهان لعملة واحدة اسمها الجمهورية العربية اليمنية أي | المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح هما وج
المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح هما وجهان لعملة واحدة اسمها الجمهورية العربية اليمنية أي أنهما حزبا الإحتلال اليمني للجنوب العربي في صيف 94م وكلاهما تعلم ركوب الأمواج بشكل جيد ولذا فعلى الجنوبيين الذين يحملون مشروع التحرر والإستقلال واستعادة الدوله ان يحذروهما وأن يتوقعوا منهما في لحظة أن يوجها عناصرهما الى الساحات وهم يحملون العلم الجنوبي .. والخلاصه انه لا مكان لأحزاب ا الإحتلال اليمني في الجنوب العربي الحر ولذا ولأن الجنوب العربي يتسع لكل أبناءه فأن الإنتماء لأحزاب الإحتلال اليمني يعتبر خيانة وطنيه وعلى كل الجنوبين الذين يشعرون بالإنتماء للجنوب العربي وربطتهم في السابق مصلحة ما بأحد أحزاب الإحتلال اليمني عليهم ان يعلنوا صراحة إنسلاخهم عن أحزاب الإحتلال اليمني وحلها في الجنوب العربي ويشكلون أحزابا جنوبية وطنية خالصة وينظوون تحت سقفها ولا غبار في ذلك وليعلموا ان كل أنواع الألعاب اصبحت مكشوفه وأن دولة اتحاد الجنوب العربي قادمة لا محاله.
266535
[4] خزعبلات جميح
الأحد 09 يوليو 2017
ناصر علي | جدة
حزب المؤتمر انتهى سياسيا ولم يعد فيه قوى حقيقية وإنما مجموعة من الفسدة والفاسدين اصحاب الملايين اصحاب المصالح الضيقة والمشاريع كل مشاكل البلد وسبب فقرها وجوهها خو المؤتمر الشعبي الذي نهب البلاد والعباد وأم بترك مجالا للبناء حزب الذي يتلاعب بمقدرات البلد من البترول بيع وشراء كل له عمولته حتى البنك المركزي يدار بالريموت كنترول حسبما قالوا ويقولوا
266535
[5] قديمه يا حزب مسعده ياحجري
الأحد 09 يوليو 2017
ابن الجنوب العربي | عدن خاليه من الحجريه
اراد الجميح لفت الانتباه على المؤتمر لامتصاص الهجمه الشرسه دوليا ومحليا على جماعه الاخوان الارهابيه قديمه يا حزب مسعده ياحجري
266535
[6] حسبنا الله ونعم الوكيل
الأحد 09 يوليو 2017
ابو زياد | اليمن
حسبنا الله ونعم الوكيل
266535
[7] ونطق ناطق من ورعان مشايخ الدجل الدحابشه
الأحد 09 يوليو 2017
ابو مردم الدوعن الحضرمي الجنوبي لااليمني | مدينة قيدون بوادي دوعن الحضرمي الجنوبي العربي
ياهذا مافلحتو ياحزب الافساد المفلسين التكفيريين الانتهازيين اللصوص مهما حاولتو لفك الخناق عنكم وعن حليفتكم الامبراطوريه العظمى مشيخة قطرالعظمى الاانكمىفاشلين ياهذاهاه حزبكم الشيطاني الافاك اوعزلكم بفبركة اخباركاذبه الاانكم فاشلين ونقول لكم من هوهذاحزب المؤتمرالعايلي القبلي هو تؤم لحزبكم من تئامرالمخلوع المحروق اللص الكبير المهرب العالمي لكل الممنوعات الحاقد على الجنوب وشعبه اوعز لشيخه الهالك المقبورعبدالله الاحمرالالباني بتشكيل حزبكم لكي يكون اداه في القتل والاجرام والاغتيالات للجنوبيين يعد اتفاق المخلوع وقيادة حزبكم اليمني الاشتراكي على التو قيع على مايسمى الكارثه الوحله وقالها المقبورالهالك الاحمرفي مذكراته الهدف من تشكيل حزبكم الاجرامي وبالتالي ينشطوه اويعلبوه فهواي حزب العايله والقبيله منتهي من زمان ولن يحيي العظام وهي رميم الايوم قيام الساعه رب العالمين وبالتالي خينه واجوميح مو تريد وتهدف من كلامك هذا نحن لاتهمنا احزابكم وعماقريب انشاءالله سوف نعيدلكم بضاعتكم البائره عندناوفك الارتباط لامحاله قادم والجنوب العربي الاتحادي الفيدرالي قادم قريب جداباذن الله والمهم انتم ابناءجنوب العربيه اليمنيه تشجعووناضلوفي سبيل تخليص مناطقكم من هيمنة اسيادكم الزيود والاخلاص ادمنتو الاستعباد واجوميح حجري التعزي
266535
[8] بوق الوهابية الوسخ
الأحد 09 يوليو 2017
متابع | متابع
الجميح ليس مقرب من حزب الخراب الاصلاح فحسب بل هو البوق الخبيث من ييتبع كتاباته يجد انه من اقذر واوسخ اليمنيون واكثرهم اكاذيب وافتراء وطائفيه هو يدرس على حساب الوهابية ويتبنوه منذ زمن ويسكن في لندن هذا الحقير يشوه اليمن واهلها
شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها