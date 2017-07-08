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قيادي في الحراك ينفي وجود اي انقسام في الجنوب

السبت 08 يوليو 2017 06:21 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:

نفى القيادي في الحراك الجنوبي العقيد الخضر الدعوسي رئيس مجلس الحراك في خور مكسر، المزاعم الإعلامية التي تحدثت عن وجود انقسام جنوبي، مؤكدا ان ما هو حاصل تباين في الآراء لكن الجنوبيين مجمعين على هدف واحد هو استعادة كامل تراب بلدهم.

 

 وقال الدعوسي وهو رئيس لجنة الاتصال والتواصل في فعالية سبعة يوليو بخور مكسر لـ(اليوم الثامن) "إن هناك تباين في الآراء وتحفظات على بعض النقاط التي تختلف حولها قيادات الحراك الجنوبي مع المجلس الانتقالي، لكن هناك أجماع على وحدة  الهدف المنشود.. مؤكدا انهم ليسوا ضد المجلس الانتقالي ولكن لديهم بعض التحفظات التي نأمل ان نجلس معهم على طاولة واحدة لمناقشتها بعيدا عن الاقصاء والتهميش.

 

وقال "إن فعالية خور مكسر نظمت من قبل قيادات تعمل من اجل استقلال الجنوب واستعادة كامل ترابه دون نقصان، ولا تؤمن باي مشاريع ناقصة كالتي تسوق مثل الفدرالية ومشاريع التقسيم التي تسعى ما تسمى بالحكومة الشرعية في المعاشيق الى فرضها على ابناء الجنوب، الذين سبق لهم ورفضوها من سابق كما رفضوا مؤتمر الحوار اليمني وما خرج به من مشاريع تستهدف الجنوب ارضا وانسانا".

 

 

ودعا العقيد الدعوسي قيادات الجنوب بمختلف توجهاتها والمؤمنة بتحرير واستقلال الجنوب الى ترك الخلافات والتوصل الى اتفاق ينهي اي خلافات قد يستغلها العدو لضرب الجنوب وقضيته العادلة.


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قيادي في الحراك ينفي وجود اي انقسام في الجنوب
نفى القيادي في الحراك الجنوبي العقيد الخضر الدعوسي رئيس مجلس الحراك في خور مكسر، المزاعم الإعلامية التي تحدثت عن وجود انقسام جنوبي، مؤكدا ان ما هو حاصل تباين في
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تعليقات القراء
266487
[1] نعم .. كلام صحيح .
السبت 08 يوليو 2017
عبدالوكيل الحقاني | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
التخوين لايجوز والجلوس على طاولة واحدة ممكن .. ومكانكم الصحيح هو ان تكونوا بين اخوانكم في المجلس .. فقط كل مافي الامر ان تكونوا مع مايطالب به اغلبية الشعب الجنوبي لكون المجلس مستمد قوته وشرعيته من الشعب .. فهل يعقل ان يضع مكون من الحراك مطالب بعيداً عن قناعة ورضى الشعب .. ثم يقول انا أمثل هذا الشعب ؟! …@@@@@



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