طائرات التحالف العربي تشن غارات على مواقع تابعة للحوثيين في مديرية المتون بالجوف

شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده الرياض،صباح السبت،غارات جوية على مواقع تابعة للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح في مديرية المتون التابعة لمحافظة الجوف شمالي شرق اليمن.

وأفادت مصادر متطابقة بمقتل عدد من عناصر الجماعة وحلفاءها من قوات الرئيس السابق،وأردفت المصادر ذاتها عن تضرر عدد من مراكز ومواقع التجمع الحوثية في المديرية التي تشهد حضورًا لافتًا لغارات التحالف العربي،وتشهد قتالًا داميًا بين حلفاء الحكومة اليمنية من جهة والحوثيون وقوات صالح من جهة أخرى.

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