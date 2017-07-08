الحوثيون وصالح يشنّون هجومًا على مواقع للقوات الحكومية في صرواح والأخيرة تتصدى
صورة أرشيفية
السبت 08 يوليو 2017 01:20 مساءً
مأرب(عدن الغد)خاص:
مأرب(عدن الغد)خاص:
قاد الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح،صباح السبت، هجومًا عنيفًا على مواقع تابعة للقوات الحكومية والمسلحين الموالين لها،شرق مدينة صرواح ،غربي محافظة مأرب النفطية على وقع غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف الذي تقوده الرياض وأستهدفت مواقع تابعة لهم في مديرية المتون التابعة لمحافظة الجوف.
وبحسب مصادر متطابقة فأن الحوثيون وقوات صالح شنت هجومًا بالسلاح الثقيل في تبة المطار بالمديرية لكن قوات الجيش اليمني الموالي للشرعية شنت هجومًا مضادًا على مواقع تابعة لتحالف الحوثيين في عديد مواقع في صرواح المديرية القريبة من صنعاء.ً
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