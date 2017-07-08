المجلس الإنتقالي الجنوبي يعقد جلسته الختامية بعد جلستين سابقتين غربي عدن
من جلسة سابقة للمجلس الإنتقالي بعدن
السبت 08 يوليو 2017 12:48 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
أختتم المجلس الإنتقالي الجنوبي ،صباح اليوم،أعمال الجلسة الختامية في منزل المحافظ السابق،غربي عدن بُعيد قرابة اليوم من تنظيمه لحشد مليوني إحتفالًا بذكرى إنطلاقة الحراك الجنوبي وتزامنًا مع ذكرى إحتلال جنوبي اليمن.
وصادق المجلس على التوصيات المقدّمة من الأعضاء وناقش أعمال الجلستين السابقتين،وسط حضور كامل للأعضاء.
وهذا هو الإجتماع الرسمي الثالث بعد جلستين سابقتين في ذات المكان.
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