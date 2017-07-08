MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 08 يوليو 2017 01:30 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير إعلامي جنوبي : تصريحات خطيب جمعة المعلا (فردية)
أخبار وتقارير

إعلامي جنوبي : تصريحات خطيب جمعة المعلا (فردية)

السبت 08 يوليو 2017 12:41 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

انهى الإعلامي الجنوبي منصور صالح الجدل بشأن الخطبة التي ألقاها خطيب مليونية شارع الشهيد مدرم بمديرية المعلا في العاصمة المؤقتة عدن والتي تضمنت إتهام لكل من يعارض المجلس الإنتقالي الجنوبي بـ"الخيانة".

وقال صالح في منشور له على الفيس بوك أن كلمة خطيب الجمعة في المعلا امس تمثل موقفه الشخصي وليست وثيقة من وثائق المجلس حتى تحسب عليه.

وأضاف "المجلس موقفه واضح وهو السعي الى لم شمل الجنوب واحترام موقف الاخر.الجنوبي صغر موقعه او كبر المجلس حريص على التواصل مع الجميع ويحترم موقف ورأي كل جنوبي حتى من المعارضين له وسيظل مبدأ التصالح والتسامح هو المبدأ الذي لا حياد عنه".

وأكد الجنوب ملك ابناؤه والمجلس لايدعي الكمال ولا احتكار الحقيقة المطلقة لكنه ينهض بمهامه وفقا للتفويض الممنوح له من اغلبية ساحقة من الشارع الجنوبي.

ويعتبر الإعلامي منصور صالح من المقربين من رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي.


المزيد في أخبار وتقارير
حلقة نقاشية حول الأزمة اليمنية في البرلمان البريطاني
نظمت المجموعة البرلمانية المختصة بشئون اليمن في البرلمان البريطاني حلقة نقاش خاصة باليمن بمشاركة السفير ياسين سعيد نعمان وعدد من المختصين بالشأن اليمني وممثلون
الحوثيون وصالح يشنّون هجومًا على مواقع للقوات الحكومية في صرواح والأخيرة تتصدى
قاد الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح،صباح السبت، هجومًا عنيفًا على مواقع تابعة للقوات الحكومية والمسلحين الموالين لها،شرق مدينة صرواح ،غربي محافظة
المجلس الإنتقالي الجنوبي يعقد جلسته الختامية بعد جلستين سابقتين غربي عدن
أختتم المجلس الإنتقالي الجنوبي ،صباح اليوم،أعمال الجلسة الختامية في منزل المحافظ السابق،غربي عدن بُعيد قرابة اليوم من تنظيمه لحشد مليوني إحتفالًا بذكرى إنطلاقة




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
أبو مشعل الكازمي: مصيرنا كجنوبيين واحد وإيجاد برنامج سياسي ضرورة لتحقيق تطلعات شعبنا
شاهد بالصور : فعالية ذكرى 7 يوليو بخور مكسر
النص الحرفي لكلمة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بفعالية 7 يوليو
في الذكرى الـ 10 للحراك الجنوبي ..فعاليتان في عدن : انقسام جنوبي أم ظاهرة صحية؟
زجاج ضد الرصاص لاول مرة في فعاليات الحراك الجنوبي
مقالات الرأي
كان خطاب التهويل عن "حشدين" في عدن بمناسبة ٧/٧ فرصة كبرى للإعلام المضاد لقضية الجنوب ومادة للإثارة ولإطلاق
غير مجدٍ توجيه خطاب متعقل ومسؤل لمتطرفين .. الوقت وحده كفيل بجعلهم يعيدون حساباتهم ، وينزوون في دهاليز
صديقي الرائع سياف الغرباني اليوم كنا في عدن عاصمة بلادي الجنوب الحبيب نحيي ذكرى أليمة، هي ذكرى العدوان
تغطية قناة سكاي نيوز عربية الاماراتية للمليونية الجنوبية الغير مسبوقة اليوم بشارع المعلا بعدن إهانة بالغة
  الحمد لله والشكر له ان فعاليات ٧ / ٧ في هذا اليوم الجمعة مرت بسلام حتي الان وجميع الأطراف التزمت بالحكمة
بما أن المشهد الجنوبي يعاني من الانقسام او لنقل تباينات في حل قضيتنا الجنوبية العادلة  ، وهذا التباين
في خواتيم رمضان الماضي وتحديدا في 20 يونيو 2017م رفعت الغرفة التجارية الصناعية عدن مذكرة هامة إلى فخامة الرئيس
في مبنى البرلمان البريطاني نظمت بعد ظهر يوم أمس الخميس ٦ يوليو ٢٠١٧ المجموعة البرلمانية المختصة بشئون اليمن
في كل الظروف السياسية الصعبة والمُعقدة التي حصلت في أرض الوطن...كنا سرعان مانتواصل مع دولة الرئيس حيدر
مهما يحاول أنصار عفاش تبيض هذا اليوم من العام1994 و تلميعه بعبارات رنانة يخادعون بها أنفسهم ليبرروا وقوفهم
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك النجاح
تهاني آل العرماني بعقد قران الشاب عبدالرحمن
وفيات
صبراً ال المعلم
صبراً آل حنشل
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017