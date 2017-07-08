إعلامي جنوبي : تصريحات خطيب جمعة المعلا (فردية)

انهى الإعلامي الجنوبي منصور صالح الجدل بشأن الخطبة التي ألقاها خطيب مليونية شارع الشهيد مدرم بمديرية المعلا في العاصمة المؤقتة عدن والتي تضمنت إتهام لكل من يعارض المجلس الإنتقالي الجنوبي بـ"الخيانة".

وقال صالح في منشور له على الفيس بوك أن كلمة خطيب الجمعة في المعلا امس تمثل موقفه الشخصي وليست وثيقة من وثائق المجلس حتى تحسب عليه.

وأضاف "المجلس موقفه واضح وهو السعي الى لم شمل الجنوب واحترام موقف الاخر.الجنوبي صغر موقعه او كبر المجلس حريص على التواصل مع الجميع ويحترم موقف ورأي كل جنوبي حتى من المعارضين له وسيظل مبدأ التصالح والتسامح هو المبدأ الذي لا حياد عنه".

وأكد الجنوب ملك ابناؤه والمجلس لايدعي الكمال ولا احتكار الحقيقة المطلقة لكنه ينهض بمهامه وفقا للتفويض الممنوح له من اغلبية ساحقة من الشارع الجنوبي.

ويعتبر الإعلامي منصور صالح من المقربين من رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي.

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