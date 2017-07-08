اشتباكات بالسلاح الخفيف بين مرافقي قائد حوثي وآخر مؤتمري بصنعاء

قالت مصادر محلية من صنعاء،إن أشتباكات متقطعة بالسلاح الخفيف، أندلعت بين مرافقي قائد حوثي بارز وآخر مؤتمري فجر السبت، جنوبي صنعاء لكنها لم تسفر عن إصابات من الجانبين.

وكان تبادل لإطلاق النار بشكل متقطع أندلع بين مرافقين لقائدين بارزين يتبع الأول منهما جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح،فيما الثاني يوالي جماعة الحوثيين.

وتشهد العاصمة اليمنية بين الحين والآخر خلافات بين حليفي الحرب شمالًا وتتطور لاحقًا إلى تبادل خفيف لإطلاق النار لكن أيًا منها لم يستمر طويلًا.

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