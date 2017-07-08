استكمال أخر الخطوات لنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن كلياً
السبت 08 يوليو 2017 12:10 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
استكملت الحكومة اليمنية الخطوات الأخيرة لنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة اليمنية السابقة صنعاء إلى المؤقتة عدن، حيث دشنت ذلك العمل يوم الخميس الفائت .
وقالت الحكومية اليمنية إنها دشنت الخميس الماضي العمل بنظام التحويلات المالية العالمية "سويفت" للبنك المركزي بمقره الجديد بالعاصمة المؤقتة عدن، بعد نقله من صنعاء قبل أشهر.
وأعلنت الحكومة الشرعية أنها أنجزت هذه الخطوة بمساعدة فنية سودانية، وأن الحكومة الامريكية رفعت الحضر عن حسابات الحكومة في وزارة الخزانة الامريكية، وتسعى الحكومة لرفع الحظر في باقي الدول.
وتم نقل كافة التحويلات المالية التي كانت تصل الى صنعاء الى البنك المركز في محافظة عدن، وهو آخر خطوة تضع المليشيات الحوثية أمام الأمر الواقع وتجعل البنك في صنعاء مجرد مبنى حجري لا أكثر.
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