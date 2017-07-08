صاروخ كاتيوشا يقتل 4 من قوات الشرعية بمأرب
السبت 08 يوليو 2017 11:47 صباحاً
مأرب (عدن الغد) خاص:
مأرب (عدن الغد) خاص:
قتل أربعة جنود من منتسبي قوات الحكومة الشرعية في مارب إثر سقوط صاروخ كاتيوشا أطلقه عناصر مليشيات الحوثي وقوات صالح على أطراف المدينة منتصف ليل الجمعة.
وحسب مصادر عسكرية فإن الصاروخ الذي أطلقته قوات الإنقلابيين سقط في محيط مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة وأسفر عن مقتل أربعة جنود من منتسبي المنطقة العسكرية التابعة للحكومة الشرعية، بينما سقطت قذيفة كاتيوشا أخرى في منطقة خالية ولم تخلف أي أضرار.
وأشارت المصادر إلى أن قذيفتي الكاتيوشا أطلقتهما مليشيات الحوثيين وقوات صالح من المواقع التي يتسللون إليها في سلسلة جبال هيلان غرب مدينة مارب.
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