مراسل الجزيرة :السعودية والامارات قررتا تسليم عدن للمجلس الانتقالي الجنوبي
السبت 08 يوليو 2017 11:14 صباحاً
الدوحة ((عدن الغد)) خاص:
الدوحة ((عدن الغد)) خاص:
قال مراسل قناة الجزيرة في اليمن احمد الشلفي انه بات واضحا ان دول التحالف العربي قررت تسليم عدن لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال احمد الشلفي على صفحته بالفيس بوك :" إذا حرب السعودية والإمارات في اليمن بدأت لاستئصال الإخوان وتسليم صنعاء للحوثيين والمخلوع وانتهت بحظر الإخوان وتسليم عدن لعيدروس وشركائه.
وهذه احدث اشارة سياسية على تحول موقف دول التحالف العربي من جماعة الاخوان المسلمين في اليمن .
تعليقات القراء
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[1] ياشلفي
السبت 08 يوليو 2017
الجنوبي اليافعي | عدن
وهل كنت تريدهم يسلموها للمخلوع أ و للاصلاح أو الحوثه أو للجباليه المدعوسين أجبن ما خلق الله . أنتم طلعتم أوت لا يمن ولا جنوب ولا قطر وقريبا لا تركيا ههههههههههههههههه روح كل تبن يابغل .
266376
[2] لا اعتقد اننا بعد ان تنتهي كل هذه الأحداث سنجد انفسنا نبتسم
السبت 08 يوليو 2017
بوحسين | حضرموت
نحن نقترب ولكن لا ننجح أبداً ، وإذا كنا سننجح كان علينا أن ننجح قبل الآن
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[3] حزب حريم السلطان
السبت 08 يوليو 2017
الجنوبى | الجنوب العربى
الف مليون مبروك...على حضر حزب الاوساخ اليمنى الزيدى الارهابى الهمجى ..هم حز ب حريم السلطان العثمانى هم عصابة من القتلة والارهابيين والمفتيين والمشعوذين السفلة ....هم من استباح الحوثيين سرائر غرف نومهم وولوا الادبار والهروب الى قطر الارهاب .. وتركيا الرجل المريض ..عم العدو قاتلهم الله شاهت وجوههم .واخزاهم الله كل ابناء الجنوب العربى الشرفاء فى مشارق الارض ومغاربها تبارك حضر هذا الحزب اليمنى الزيدى الارهابى على ارض الجنوب العربى الطاهرة والى الابد.. لبس لة مكان بين الاشراف من ابناء الجنوب العربى ومزبلتة ومنبعة فى اليمن الباءس
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[4] الجنوب العربي الفيدرالي قادم قادم قادم رغم أنف المحتل اليمني البغيض، والأيام بيننا يا بويمن.
السبت 08 يوليو 2017
جنوبي حر | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
الجنوب العربي الفيدرالي قادم قادم قادم رغم أنف المحتل اليمني البغيض، والأيام بيننا يا بويمن. الجنوب العربي قضية سياسية بإمتياز لا بل قضية وطنية كبرى مقدسة غير قابلة للنقاش أو الأخذ والرد يجب الدفاع عنها بكل ما نملك ونحن شعب الجنوب العربي على إستعداد دائم للتضحية من أجلها وهو شرف لنا في الأرض والسماء. وليس كما يدعي بعض المحسوبين على البشر وهم ليس كذلك بأن قضية الجنوب العربي هي قضية حقوقية ومطلبة من قبيل الحصول على بعض الحقوق والفتات من تحت موائد المحتل اليمني وكذا الحصول على بعض المناصب والمكاسب التي هي حتماً إلى زوال، لا وألف لا نحن شعب الجنوب العربي ليس بشحادين (شحاثين) كابويمن، نحن شعب الجنوب العربي ناضلنا وسنناضل بكل الأساليب وبكل الإمكانيات المتاحة لدينا وبأقصى ما يمكن من أجل إستعادة هويتنا الجنوبية العربية المسلوبة ومن أجل الحرية والاستقلال الناجز لبلادنا الجنوب العربي من المحتل اليمني البغيض المتخلف. نحن شعب الجنوب العربي شعب حي حر أصيل يحمل قضيته الوطنية الكبرى المقدسة والمتمثلة في الاستقلال الناجز من المحتل اليمني البغيض وإستعادة الهوية المسلوبة، ولم ولن نتنازل عنها أبداً أبداً، والموت دونها ومن أجلها هو الشرف والمبتغى، هذا كل ما عندنا للقاصي والداني أنتهاء نقطة على السطر. التحية لشعب الجنوب العربي في الوطن العزيز الجنوب العربي والشتات.
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[5] ايش تشتيهم يسلموها لعلي محسن
السبت 08 يوليو 2017
ابن الجنوب العربي | عدن خاليه من الحجريه
اصحاب تعز مافي معاكم غير البقبقه سلموا الجنوب لاهله يا حجري ايش تشتيهم يسلموها لعلي محسن سيدكم عشان ترضوا عليهم عايش حقراء وتموتوا جبناء الجنوب لاهله والشمال للزيود وانتم عبيد بالعربي مافي فايده منكم بلا قبيله كل مره بحزب اشتراكي مؤتمري اصلاحي بياعين تفو عليكم
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[6] الف مبروك
السبت 08 يوليو 2017
جنوبي عاشق السعودية | السعودية
اذا كان كلامه صحيح فالف مبروك لكن يجب الاهتمام بالاعلام لان الكويتي انور الرشيد قال اعلام الجنوب ضعيف فاين القطاع الخاص والتجار من الدعم
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[7] الجنوب العربي الفيدرالي قادم قادم قادم رغم أنف المحتل اليمني البغيض، والأيام بيننا يا بويمن.
السبت 08 يوليو 2017
جنوبي حر | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
صحيح أنهم إنتهازيون وإرهابيون قتلة وسرق، لكن الحق يقال في أنهم عرفوا ويعرفوا جيداً كيف يتعاملوا مع هذا التحالف الخليجي الفج المترف الذي يتصرف بعقلية القرون الوسطى إن لم يكن بعقلية العصر ما قبل الحجري لا يفقه في علوم الإستراتيجية والسياسة شيئ. من المؤكد أن حزب الاصلاح اليمني الاخونجي الارهابي عرف كيف يتعامل مع هذا التحالف الفضفاض المترف الذي لا يعرف إلا لغة الضرب تحت الحزام؟. وكيف يستغل الخليجيون ويبتزهم ويعمل على تقوية مصادره العسكرية والمالية وسواها في مأرب والوديعة وغيرها ؟. يا ليت يا ليت أهلنا وقياداتنا البلهاء في بلادنا الجنوب العربي الجريح المكلوم يتعلمون من عدوهم الاخونجي ويعرفوا كيف يتعاملوا مع هؤلاء الخليجيون المترفون بالاسلوب الاخونجي الذين يجلب المنافع ويدفع الضرر ويا دار ما دخلش شر. هذا الاسلوب هو الانجع لأن الوفاء هو من شيم البلهاء في هذا العصر ومع هؤلاء، لأعبوا الخليجيين ماطلوهم إستنزفوهم أسوة بما يعمله عدوكم حزب الاصلاح اليمني الاخونجي. أقول لكم جربوا هذا الأسلوب النافع الناجع والله سوف يأتيكم الاستقلال وليس الاستغلال والإعتراف الاقليمي والدولي على طبق من ذهب خليجي عيار 24 . تعلموا ياهمج يابهائم آخر زمن تعلموا ياقيادات النحس والخنوع والذل تعلموا من حزب الاصلاح اليمني الاخونجي التكفيري الارهابي المتأسلم وعفاش وحزبه المؤتمري والحوثي هؤلاء ابويمن هم أكثر من يعرفوا السعودية ودول الخليج ويحسنوا التعامل معها ويستفيدوا منها دون أن يقدموا شيئ يذكر. لأن السعودية ودول الخليج تتعامل مع من هو وفي ومخلص معها ككل القيادات الجنوبية المغفلة تتعامل معهم كمن قد ضمنته وأصبحوا في جيبها تقدم لهم الفتات والوعود الكاذبة وتستغلهم إلى أبعد حد كالعبيد بل أشد من ذلك فهي تستغلهم بوعودها الكاذبة من تحت الطاولة وتستغلهم كمرتزقة عبيد أما من يعاندهم ويقاومهم ويحاربهم ويقف بصلابة في وجوههم ويطالب بحقة بالصميل دون الإستجداء المخزي الذي وصلة إليه كل القيادات الجنوبية البلهاء اليوم. لأن من يقف في وجه السعودية ودول الخليج ويحاربهم بالسر والعلن يحاولون بكل قضهم وقضيضهم أستقطابه والعمل على إغرائه وتلبية كل مطالبه مشروعة أو غير مشروعة. والحقيقة هذا هو حال السعودية ودول الخليج مع حزب الاصلاح اليمني الاخونجي وعفاش وحزبه المؤتمري والحوثي فالسعودية دائماً تطلب رضاهم وتعمل جاهدة على تحقيق مطالبهم المحقة وغير المحقة غير المحقة كبقاء الجنوب العربي تحت سلطة الاحتلال اليمني أو ابويمن أهم شيئ رضاهم والسلامة من شرهم والعمل على إسترضائه. لأن السعودية ودول الخليج لا تعرف و لا تعترف إلا بمن هو قوي ويحاربها ويخادعها ويتحايل عليها ويعمل على إبتزازها بكل الطرق. هيا جربوا أسلوب ابويمن والله أن فيه فائدة وألف فائدة والعبرة أمامكم ابويمن وأسلوبهم النافع والمفيد ومجرب. إلى المسؤول على نشر التعليقــــــــات أنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر .
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[8] الجنوب العربي الفيدرالي قادم قادم قادم رغم أنف المحتل اليمني البغيض، والأيام بيننا يا بويمن.
السبت 08 يوليو 2017
جنوبي حر | دولة الجنوب العربي الفيدرالية
الجنوب العربي الفيدرالي قادم قادم قادم رغم أنف المحتل اليمني البغيض، والأيام بيننا يا بويمن. الجنوب العربي قضية سياسية بإمتياز لا بل قضية وطنية كبرى مقدسة غير قابلة للنقاش أو الأخذ والرد يجب الدفاع عنها بكل ما نملك ونحن شعب الجنوب العربي على إستعداد دائم للتضحية من أجلها وهو شرف لنا في الأرض والسماء. وليس كما يدعي بعض المحسوبين على البشر وهم ليس كذلك بأن قضية الجنوب العربي هي قضية حقوقية ومطلبة من قبيل الحصول على بعض الحقوق والفتات من تحت موائد المحتل اليمني وكذا الحصول على بعض المناصب والمكاسب التي هي حتماً إلى زوال، لا وألف لا نحن شعب الجنوب العربي ليس بشحادين (شحاثين) كابويمن، نحن شعب الجنوب العربي ناضلنا وسنناضل بكل الأساليب وبكل الإمكانيات المتاحة لدينا وبأقصى ما يمكن من أجل إستعادة هويتنا الجنوبية العربية المسلوبة ومن أجل الحرية والاستقلال الناجز لبلادنا الجنوب العربي من المحتل اليمني البغيض المتخلف. نحن شعب الجنوب العربي شعب حي حر أصيل يحمل قضيته الوطنية الكبرى المقدسة والمتمثلة في الاستقلال الناجز من المحتل اليمني البغيض وإستعادة الهوية المسلوبة، ولم ولن نتنازل عنها أبداً أبداً، والموت دونها ومن أجلها هو الشرف والمبتغى، هذا كل ما عندنا للقاصي والداني أنتهاء نقطة على السطر. التحية لشعب الجنوب العربي في الوطن العزيز الجنوب العربي والشتات.
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