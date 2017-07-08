MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 08 يوليو 2017 01:44 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير أبو مشعل الكازمي: مصيرنا كجنوبيين واحد وإيجاد برنامج سياسي ضرورة لتحقيق تطلعات شعبنا
أخبار وتقارير

أبو مشعل الكازمي: مصيرنا كجنوبيين واحد وإيجاد برنامج سياسي ضرورة لتحقيق تطلعات شعبنا

السبت 08 يوليو 2017 01:23 صباحاً
عدن (عدن الغد) محمد فضل مرشد:

دعا القيادي في المقاومة الجنوبية والنائب الأول لمدير أمن العاصمة عدن العقيد أبو مشعل الكازمي القيادات والمكونات الجنوبية إلى ضرورة وضع برنامج وآلية عمل لتحقيق تطلعات شعب الجنوب، نافيا وجود أي خلافات مع المجلس الانتقالي الجنوبي أو أي مكون جنوبي آخر.

القيادي الكازمي ومن على منصة ساحة العروض بخورمكسر، والتي شهدت هي الأخرى أمس الجمعة فعالية جنوبية، أكد على وحدة الصف الجنوبي والتفاف وتكاتف كافة القيادات الجنوبية.

وقال أبو مشعل الكازمي بكلمة ألقاها على جموع المشاركين بفعالية ساحة العروض: "اللواء قاسم الزبيدي قائدي ولا خلاف لنا مع المجلس الانتقالي الجنوبي أو أي كيان جنوبي فهدفنا جميعا كقيادات في الكيانات والمكونات الجنوبية وفي المقاومة الجنوبية هو تحقيق تطلعات وأهداف ثورة شعبنا الجنوبي، وما جئنا اليوم للتأكيد عليه هو وجوب إيجاد برنامج عمل وآلية واضحة للمهام والمتطلبات لتنظيم العلاقة التكاملية ما بين قيادتنا في الشرعية بقيادة فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية التي تعد هي العمود الفقري للجنوب والدرع المنيع للجنوبيين".

وأوضح النائب الأول لمدير أمن عدن أن لا صحة لوجود خلافات في الصف الجنوبي، مشددا على أن قيادات الجنوب كافة مجمعة على وحدة الهدف والمصير، ومنوها بأن المرحلة تستوجب الشروع في تنظيم العمل المشترك وفق آلية تتوافق عليها قيادات ومكونات الجنوب سياسيا وعسكريا وأمنيا بما يمكن من تحقيق أهداف الثورة الجنوبية وفاءا لشعب الجنوب وما قدمه من تضحيات جسام منذ انطلاقة الحراك السلمي الجنوبي وتضحيات المقاومة الجنوبية.

واختتم أبو مشعل الكازمي بالتأكيد بقوله: " هدفنا ومصيرنا كجنوبيين واحد وفعاليتا المعلا وساحة العروض تجمعنا ولا تفرقنا، ومن نحتاجه اليوم اليوم هو العمل وفق برنامج ممنهج وواضح".


المزيد في أخبار وتقارير
أبو مشعل الكازمي: مصيرنا كجنوبيين واحد وإيجاد برنامج سياسي ضرورة لتحقيق تطلعات شعبنا
دعا القيادي في المقاومة الجنوبية والنائب الأول لمدير أمن العاصمة عدن العقيد أبو مشعل الكازمي القيادات والمكونات الجنوبية إلى ضرورة وضع برنامج وآلية عمل لتحقيق
مجموعة أكتوبر الجنوبية تهنئ شعب الجنوب بنجاح مليونية 7 يوليو
هنأت مجموعة أكتوبر الجنوبية الداعمة كافة شعبنا الجنوبي في الداخل والخارج بنجاح مليونية 7 يوليو تلك الذكرى الأليمة في نسختها ال 23  وهي ذكرى اجتياح الجنوب المشؤومة
الحراك يحشد مرتين بالتوازي في ذكرى إحتلال الجنوب وإنطلاقته
  أحتشد الالاف من جنوبيي اليمن،عصر الجمعة،مرتين بالتوازي،في ذكرى إحتلال قوات الرئيس اليمني السابق/علي عبدالله صالح مدن الجنوب ،لكن الفعالية ذاتها حملت إحتفاءًا




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
خطيب جمعة المعلا : من يخالف المجلس الانتقالي خائن للوطن ويتبع (الاحتلال)
النص الحرفي لكلمة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بفعالية 7 يوليو
في الذكرى الـ 10 للحراك الجنوبي ..فعاليتان في عدن : انقسام جنوبي أم ظاهرة صحية؟
اهتمام امريكي بنشاط المجلس الانتقالي الجنوبي
شاهد بالصور : فعالية ذكرى 7 يوليو بخور مكسر
مقالات الرأي
صديقي الرائع سياف الغرباني اليوم كنا في عدن عاصمة بلادي الجنوب الحبيب نحيي ذكرى أليمة، هي ذكرى العدوان
تغطية قناة سكاي نيوز عربية الاماراتية للمليونية الجنوبية الغير مسبوقة اليوم بشارع المعلا بعدن إهانة بالغة
  الحمد لله والشكر له ان فعاليات ٧ / ٧ في هذا اليوم الجمعة مرت بسلام حتي الان وجميع الأطراف التزمت بالحكمة
بما أن المشهد الجنوبي يعاني من الانقسام او لنقل تباينات في حل قضيتنا الجنوبية العادلة  ، وهذا التباين
في خواتيم رمضان الماضي وتحديدا في 20 يونيو 2017م رفعت الغرفة التجارية الصناعية عدن مذكرة هامة إلى فخامة الرئيس
القرار الذي اتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي بحظر حزب الإصلاح  في محافظات الجنوب في فقرة وردت في بيان له
في مبنى البرلمان البريطاني نظمت بعد ظهر يوم أمس الخميس ٦ يوليو ٢٠١٧ المجموعة البرلمانية المختصة بشئون اليمن
في كل الظروف السياسية الصعبة والمُعقدة التي حصلت في أرض الوطن...كنا سرعان مانتواصل مع دولة الرئيس حيدر
مهما يحاول أنصار عفاش تبيض هذا اليوم من العام1994 و تلميعه بعبارات رنانة يخادعون بها أنفسهم ليبرروا وقوفهم
  بغض النظر عن جدوى او عدم جدوى  أو دوافع إقامة فعالية ٧ / ٧ ( وهي بالمناسبة أول هزيمة عسكرية يمني بها
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
تهاني آل العرماني بعقد قران الشاب عبدالرحمن
مبارك عليكم التعيين
وفيات
صبراً ال المعلم
صبراً آل حنشل
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017