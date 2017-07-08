أبو مشعل الكازمي: مصيرنا كجنوبيين واحد وإيجاد برنامج سياسي ضرورة لتحقيق تطلعات شعبنا

دعا القيادي في المقاومة الجنوبية والنائب الأول لمدير أمن العاصمة عدن العقيد أبو مشعل الكازمي القيادات والمكونات الجنوبية إلى ضرورة وضع برنامج وآلية عمل لتحقيق تطلعات شعب الجنوب، نافيا وجود أي خلافات مع المجلس الانتقالي الجنوبي أو أي مكون جنوبي آخر.

القيادي الكازمي ومن على منصة ساحة العروض بخورمكسر، والتي شهدت هي الأخرى أمس الجمعة فعالية جنوبية، أكد على وحدة الصف الجنوبي والتفاف وتكاتف كافة القيادات الجنوبية.

وقال أبو مشعل الكازمي بكلمة ألقاها على جموع المشاركين بفعالية ساحة العروض: "اللواء قاسم الزبيدي قائدي ولا خلاف لنا مع المجلس الانتقالي الجنوبي أو أي كيان جنوبي فهدفنا جميعا كقيادات في الكيانات والمكونات الجنوبية وفي المقاومة الجنوبية هو تحقيق تطلعات وأهداف ثورة شعبنا الجنوبي، وما جئنا اليوم للتأكيد عليه هو وجوب إيجاد برنامج عمل وآلية واضحة للمهام والمتطلبات لتنظيم العلاقة التكاملية ما بين قيادتنا في الشرعية بقيادة فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية التي تعد هي العمود الفقري للجنوب والدرع المنيع للجنوبيين".

وأوضح النائب الأول لمدير أمن عدن أن لا صحة لوجود خلافات في الصف الجنوبي، مشددا على أن قيادات الجنوب كافة مجمعة على وحدة الهدف والمصير، ومنوها بأن المرحلة تستوجب الشروع في تنظيم العمل المشترك وفق آلية تتوافق عليها قيادات ومكونات الجنوب سياسيا وعسكريا وأمنيا بما يمكن من تحقيق أهداف الثورة الجنوبية وفاءا لشعب الجنوب وما قدمه من تضحيات جسام منذ انطلاقة الحراك السلمي الجنوبي وتضحيات المقاومة الجنوبية.

واختتم أبو مشعل الكازمي بالتأكيد بقوله: " هدفنا ومصيرنا كجنوبيين واحد وفعاليتا المعلا وساحة العروض تجمعنا ولا تفرقنا، ومن نحتاجه اليوم اليوم هو العمل وفق برنامج ممنهج وواضح".

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