هنأت مجموعة أكتوبر الجنوبية الداعمة كافة شعبنا الجنوبي في الداخل والخارج بنجاح مليونية 7 يوليو تلك الذكرى الأليمة في نسختها ال 23 وهي ذكرى اجتياح الجنوب المشؤومة في عام 1994 والتي حولها شعبنا إلى ذكرى انتفاضة يحتفل بها كل عام تعبيرا عن رفضه للحرب التي شنت ضد أبناء الجنوب صانعو الوحدة.

ومنذ انطلاق الحراك الجنوبي السلمي في 7-7-2007 يحتفل شعب الجنوب في كل عام بهذه الذكرى تنديدا بالاحتلال اليمني المتخلف معلنين رفضهم لكل الممارسات التي يقوم بها المحتل ضد أبناء شعبنا في كافة المحافظات الجنوبية الست.

ويأتي الاحتفال هذا العام بواقع مختلف حيث تحرر جزء كبير من الأرض الجنوبية من قبضة الاحتلال اليمني بعد حرب مارس 2015 التي اجتاحت الجنوب وانتصر فيها شعبنا.

وجددت مجموعة أكتوبر الجنوبية تفويضها المجلس الانتقالي الجنوبي بالتعبير عن خيارات شعبنا والمطالبة بحقوقه في كل المحافل الدولية.

واكتظ شارع الشهيد مدرم بالمعلا بالجماهير الحاشدة التي قدمت من كل المحافظات بدعوة من المجلس الانتقالي الجنوبي لرفض كل الممارسات التي تسلكها الشرعية المغتصبة من قبل حزب الإصلاح الإرهابي شريك عفاش باجتياح الجنوب في 94.

واعتبرت المجموعة أن نجاح فعالية اليوم هو تأكيدا على استفتاء وتفويض الشعب للمجلس الانتقالي بإرادته الحرة رغبة منه في قيادة تلبي طموحاته وحلمه بنيل تحريره واستقلاله وفرض سيادته على أرضه التي سلبت منه على مدى عقدين ونيف.

ووجهت مجموعة أكتوبر الدعوة لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى سرعة اتخاذ القرارات التي تلبي طموحات الشعب.

وكانت مجموعة أكتوبر الجنوبية قد دعمت اللجنة التنظيمية لفعاليات 7-7 بمبلغ مليون ريال نقدا و600 ألف نفذت بها مشاريع توفير المياه للمتظاهرين وطبع اللوحات الإعلانية التي رفعت في الساحة.

المزيد في أخبار وتقارير أبو مشعل الكازمي: مصيرنا كجنوبيين واحد وإيجاد برنامج سياسي ضرورة لتحقيق تطلعات شعبنا دعا القيادي في المقاومة الجنوبية والنائب الأول لمدير أمن العاصمة عدن العقيد أبو مشعل الكازمي القيادات والمكونات الجنوبية إلى ضرورة وضع برنامج وآلية عمل لتحقيق مجموعة أكتوبر الجنوبية تهنئ شعب الجنوب بنجاح مليونية 7 يوليو هنأت مجموعة أكتوبر الجنوبية الداعمة كافة شعبنا الجنوبي في الداخل والخارج بنجاح مليونية 7 يوليو تلك الذكرى الأليمة في نسختها ال 23 وهي ذكرى اجتياح الجنوب المشؤومة الحراك يحشد مرتين بالتوازي في ذكرى إحتلال الجنوب وإنطلاقته أحتشد الالاف من جنوبيي اليمن،عصر الجمعة،مرتين بالتوازي،في ذكرى إحتلال قوات الرئيس اليمني السابق/علي عبدالله صالح مدن الجنوب ،لكن الفعالية ذاتها حملت إحتفاءًا