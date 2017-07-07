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اجتماع لمناقشة سير الترتيبات لموسم الحج 1438هـ برئاسة الوزير عطية

الجمعة 07 يوليو 2017 03:27 مساءً
مكة المكرمة (عدن الغد) خاص :

عقد وزير الأوقاف والإرشاد- رئيس اللجنة العليا لإدارة موسم الحج 1438هـ الدكتور/ احمد عطية، اجتماعاً بمقر بعثة الحج اليمنية، بمكة المكرمة، ناقش فيه سير الترتيبات والتجهيزات لموسم الحج لهذا العام.

 

واستمع الوزير عطية من وكيل قطاع الحج والعمرة/ مختار الرباش، إلى شرحٍ مفصلٍ حول عمل اللجان الفنية الفرعية المتخصصة المشكلة تحت إدارة اللجنة العليا لإدارة موسم الحج لهذا العام.

 

كما استمع إلى عملية استئجار مساكن الحجاج اليمنيين في كلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذا استئجار وسائل نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

 

 وأكد وزير الأوقاف على ضرورة الرفع بالتقرير النهائي للجنة التسكين، للتأكد من مدى مطابقة المساكن المستأجرة للمعايير والمواصفات المعلنة من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد.

وقال الوزير عطية:« إن الوضع الاستثنائي الذي تمر به بلادنا يحتم علينا جميعاً بذل المزيد من الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، ولن نتساهل أبداً مع الوكالات التي يثبت تقصيرها تجاه الحجاج اليمنيين».

 

وشدد وزير الأوقاف على ضرورة تجاوز السلبيات التي حدثت خلال مواسم الحج السابقة وأن يضطلع الجميع بمسؤولياتهم في تجويد الخدمات المقدمة للحجاج اليمنيين، بدءاً بوسائل النقل، واستئجار المساكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

كما أكد الوزير عطية على ضرورة الاطلاع عن كثب على أحوال الحجاج اليمنيين، وخصوصاً في مخيمات منى وعرفات، والعمل على حل أي إشكالات أو صعوبات قد تواجههم أولاً بأول.

وأشاد وزير الأوقاف والإرشاد بالجهود التي يبذلها موظفو مكتب شؤون حجاج اليمن، وجميع العاملين في بعثة الحج لهذا العام، وتفانيهم في المهام الموكلة إليهم، وما يبذلونه من جهود حثيثة لتذليل الصعوبات أمام الحجاج اليمنيين.

 

من جهته حث الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة، طارق القرشي، الجميع على بذل المزيد من الجهود، حتى يتسنى للحجاج اليمنيين أداء مناسكهم بكل سهولة ويُسر.

 

حضر الاجتماع مدير عام الحج والعمرة/ عارف البركاني ومدير عام مركز المعلومات احمد القمادي، ومحمد الشبيبي مدير عام الشؤون الإدارية، ومدير إدارة التوعية جياب الرفاني، ومدير المتابعة والاتصال الخارجي عبدالكريم الشيخ.

 


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اجتماع لمناقشة سير الترتيبات لموسم الحج 1438هـ برئاسة الوزير عطية
عقد وزير الأوقاف والإرشاد- رئيس اللجنة العليا لإدارة موسم الحج 1438هـ الدكتور/ احمد عطية، اجتماعاً بمقر بعثة الحج اليمنية، بمكة المكرمة، ناقش فيه سير الترتيبات




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