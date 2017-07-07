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محافظ عدن يؤكد على حق الجنوبيين في إقامة تظاهراتهم السلمية

الجمعة 07 يوليو 2017 03:02 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

أدلى محافظ محافظة عدن، الأستاذ عبدالعزيز المفلحي، بتصريح صحفي، بمناسبة الذكرى العاشرة لإنطلاقة الحراك السلمي الجنوبي، في عدن بتاريخ (7 / 7 / 2007م)، قال فيه:

‫«‬إن من حق شعبنا، إقامة فعاليات الغضب، تعبيراً عن المناسبات المأساوية التي مر بها، ومن حق المكونات الجنوبية، إقامة الفعاليات بالطريقة السلمية التي دأب عليها شعبنا منذُ إنطلاقة الحراك».

وأشاد محافظ عدن، بتمسُّك أبناء الجنوب بقضيتهم العادلة، مؤكداً أن استمرار الشعب في نضاله، وحفاظه على سلميته، يُجسِّد نُبل القيم التي يتحلّى بها، وعدالة القضية التي يحملها.

وأضاف المفلحي ‫«‬إن هذه المناسبة تأتي في عامنا هذا، بعد أن تحررت سائر محافظات الجنوب، بفضل تضحيات أبنائه، وبمساندة قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة».


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