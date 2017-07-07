في إطار بحث سُبل الشراكة والتعاون.. وفد مؤسسة العون للتنمية يلتقي السفير اليمني بالعاصمة بيروت

التقى صباح امس الخميس بمقر السفارة اليمنية بالعاصمة اللبنانية بيروت وفد مؤسسة العون للتنمية بالسفير اليمني عبدالله الدعيس .

وخلال اللقاء تطرق الأستاذ محمد الصبان رئيس قسم البرامج والمشاريع بمؤسسة العون للتنمية للتعريف بالمؤسسة وتدخلاتها في مختلف المجالات التنموية .

واستعرض الصبان جملة من البرامج والمشاريع التي تدعمها المؤسسة في بالإضافة إلى برنامج المنح الدراسية الخارجية الذي تدعمه المؤسسة في مختلف التخصصات .

هذا وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين السفارة اليمنية والمؤسسة في جانب المنح الدراسية والإبتعاث الخارجي والإستفادة من المنح التي تقدمها بعض الجامعات اللبنانية للطلاب اليمنيين.

وفي حديث لسعادة السفير عبدالله الدعيس أشاد فيه بجهود مؤسسة العون للتنمية في مجال التعليم وقال " نحن نسعد بوجود مؤسسة مثل مؤسسة العون تهتم بالتنمية في مختلف المجالات وأهمها التعليم لأن التعليم هو أساس التنمية " وأضاف " نحن على استعداد للتعاون المشترك لما فيه خدمة البلد والإستفادة من المنح المقدمة من الجامعات اللبنانية "

وجرى نهاية اللقاء تكريم سعادة السفير عبدالله الدعيس تعبيراً عن شكره وتعاونه.

حضر اللقاء زكريا بامحيمود أخصائي العلاقات العامة بالمؤسسة وسالم أنيس عبدالعزيز أخصائي التدريب والتطوير بالمؤسسة ورشدي بامسعود مدير مشروع استدامة.