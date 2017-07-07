وصول موكب ابناء سقطرى للمشاركة في مليونية 7 يوليو

في كل الظروف السياسية الصعبة والمُعقدة التي حصلت في أرض الوطن...كنا سرعان مانتواصل مع دولة الرئيس حيدر
مهما يحاول أنصار عفاش تبيض هذا اليوم من العام1994 و تلميعه بعبارات رنانة يخادعون بها أنفسهم ليبرروا وقوفهم
بغض النظر عن جدوى او عدم جدوى أو دوافع إقامة فعالية ٧ / ٧ ( وهي بالمناسبة أول هزيمة عسكرية يمني بها
فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي احتضن المجلس الانتقالي الجنوبي،فهو سياجك المنيع وسيفك البتار وسندك الرادع،
من حق أي قوة سياسية أو وطنية جنوبية أن تدعو لفعالية جماهيرية... لكن يكون في الوقت والزمان والمكان متسع يؤكد
كلنا في الجنوب كنا نتعشم ويحدونا الامل بان تأتي لنا حلول سياسية او تسويات وطنية او تفهامات بحسب العرف والقيم
بعد قيام الوحدة بفترة وجيزة أدرك قادة الحزب الاشتراكي – حكام دولة الجنوب السابقة – أن فرصة بقائهم في
يتأكد الأن ليس فقط للمتابع الحصيف ، بل كذلك للمتابع الاعتيادي للاخبار ، أن ثمة مايحاك ضد الجنوب جراء المتغير
كان الخطأ الفادح حين قبلوا المناصب بقرارات من رئيس وشرعية يصفونهم بالمحتل ..
كانت
اولا لا اعلم ماذا يعني ان يكون اي شخص او مكون (خائن) في وضع مثل الوضع الذي فيه الجنوب واليمن ككل.
ليس هناك خائن
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها