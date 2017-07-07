رئيس لجنة فعالية خور مكسر يقول انها قائمة ويهاجم (هادي)

قال رئيس اللجنة التحضيرية للفعالية الجماهيرية بساحة العروض بخور مكسر صالح سالم ابو الشباب ان الفعالية المقرر اقامتها عصر يوم الجمعة بساحة العروض لاتزال قائمة .

واكد "ابو الشباب" ان الفعالية ستقام مضيفا بالقول :" خبر نقل الفعالية او دمج اللجنتين التحضيريتين لا أساس له من الصحة،ستقام فعالية رفض الاحتلال والتمسك بالتحرير والاستقلال الجنوب في ساحة العروض خورمكسر ولم ننقلها في هذا الوقت وسوف يكون الشيخ محمد مشدود خطيب وامام لصلاة وخطبتي الجمعة في الساحة

وقد تم إعداد برنامج الفعالية وسيكون تقديم البرنامج عصر يوم الجمعة7/7 في ساحة التحرير والاستقلال (العروض) خور مكسر .

وهاجم ابو الشباب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قائلا :" لازلت اقولها هادي رئيس شرعية الاحتلال اليمني.