(من اليسار إلى اليمين) وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ووزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية المصري سامح شكري وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة خلال مؤتمر صحفي في القاهرة يوم الأربعاء.

قالت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر يوم الخميس إن رفض الدوحة لمطالبها دليل على ارتباطها بالجماعات "الإرهابية" وإنها ستتخذ إجراءات جديدة ضدها.

وأصدرت السعودية ومصر والإمارات والبحرين بيانا مشتركا نقلته وسائل الإعلام الرسمية في الدول الأربع قالت فيه إن القائمة التي تضم 13 مطلبا أصبحت لاغية وإنها ستتخذ إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية جديدة ضد قطر.

وقالت الدول الأربع إن الحكومة القطرية خربت الجهود الدبلوماسية لحل الخلاف وإن رفضها للمطالب يؤكد استمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع تستهدف حكومة قطر وليس شعبها. ولم تذكر الدول تفاصيل عن موعد الإعلان عن الخطوات الجديدة أو ما سيترتب عليها.

واجتمع وزراء خارجية الدول الأربع في القاهرة يوم الأربعاء بعد انتهاء المهلة التي بلغت عشرة أيام لتنفيذ مطالبها. ووصفوا رد الدوحة بأنه "سلبي" ويفتقر إلى المضمون.

ومنذ الشهر الماضي قطعت الدول العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر إذ تتهمها بدعم الإرهاب والتحالف مع إيران غريمتها بالمنطقة. وتنفي الدوحة الاتهامات.

ومن بين المطالب التي كانت موجهة لقطر وقف الدعم لجماعة الإخوان المسلمين وإغلاق قناة الجزيرة الفضائية وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في الدوحة وخفض مستوى العلاقات مع إيران.

المزيد في أخبار وتقارير بيان: دول المقاطعة تقول لقطر إن المطالب السابقة لاغية وتتعهد باتخاذ إجراءات قالت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر يوم الخميس إن رفض الدوحة لمطالبها دليل على ارتباطها بالجماعات "الإرهابية" وإنها ستتخذ إجراءات جديدة ضدها. وأصدرت اهتمام امريكي بنشاط المجلس الانتقالي الجنوبي قالت الوكالة الدولية للصحافة والدراسات الاستراتيجية ايجيس من باريس ان مصادر مقربه من الادارة الامريكية اكدت اهتمام امريكي كبير بالمجلس الانتقالي الجنوبي كصوت جرحى بحادث تصادم على خط الصريح بمضاربة لحج تصادمت صباح اليوم الجمعة مركبتين من نوع شاص على الخط الرابط بين منطقة الصريح ومديرية المضاربة وأرس العارة محافظة لحج . وأكد شهود أعيان " لعدن الغد" إن الحادث