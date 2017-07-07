قالت الوكالة الدولية للصحافة والدراسات الاستراتيجية ايجيس من باريس ان مصادر مقربه من الادارة الامريكية اكدت اهتمام امريكي كبير بالمجلس الانتقالي الجنوبي كصوت فاعل يمثل الجنوبيين ويوحد صفوفهم نحو الاندماج ضمن عملية سياسية تضمن حقوق الشعب الجنوبي في الاستقرار والتنمية .

من ناحيته اشار جمال بدر العواضي مدير الوكالة ل(عدن الغد ) ان اللقاء الذي تم اليوم في باريس مع عدد من الخبراء الامريكيين المعنيين بمنطقة الخليج واليمن والذي تزامن مع زيارة الرئيس الامريكي ترامب الى المانيا لحضور قمة العشرين تضمن الاعداد لتقرير مشترك يوضح طبيعة والية عمل واهداف المجلس الجنوبي الانتقالي كصوت يحمل التطلعات المستقبلية لغالبية الجنوبيين خاصة وان الخبراء تابعوا التفاف شعبي واسع حول المجلس لم يحظى به اي كيان سياسي جنوبي سابق .

وقال العواضي ان الادارات الامريكية القديمة وجدت صعوبة كبيرة في التعامل مع مختلف الكيانات الجنوبية السابقة التي كانت تختلف وتتصارع مع بعضها البعض حول تمثيل الجنوب والجنوبيين . واضاف العواضي ان الادارة الامريكية الحالية وضعت حل الازمة اليمنية ضمن اولياتها مشيرا الى ان التفاف القوى السياسية والشعبية الجنوبية حول المجلس الانتقالي جعل منه اكثر القوى الجنوبية توحدا سياسيا اجتماعيا والتي بالتالي ستفتح الباب على مصراعيه للتعامل الامريكي والاوروبي معه كقوة سياسية مؤثرة وفاعلة .

كما اكد رئيس الوكالة الدولية ( ايجيس) انهم بدئوا عمليا بأعداد محاور التقرير الرئيسية والذي حال الانتهاء منه سيسلم للادارة الامريكية الحالية وسيطلع عليه بصورة مباشرة الرئيس الامريكي حيث من المتوقع ان تحمل الاسابيع القليله القادمة تطورات جديده فيما يختص بالشأن اليمني عامه والجنوبي بصورة خاصة .







المزيد في أخبار وتقارير بيان: دول المقاطعة تقول لقطر إن المطالب السابقة لاغية وتتعهد باتخاذ إجراءات قالت الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر يوم الخميس إن رفض الدوحة لمطالبها دليل على ارتباطها بالجماعات "الإرهابية" وإنها ستتخذ إجراءات جديدة ضدها. وأصدرت اهتمام امريكي بنشاط المجلس الانتقالي الجنوبي قالت الوكالة الدولية للصحافة والدراسات الاستراتيجية ايجيس من باريس ان مصادر مقربه من الادارة الامريكية اكدت اهتمام امريكي كبير بالمجلس الانتقالي الجنوبي كصوت جرحى بحادث تصادم على خط الصريح بمضاربة لحج تصادمت صباح اليوم الجمعة مركبتين من نوع شاص على الخط الرابط بين منطقة الصريح ومديرية المضاربة وأرس العارة محافظة لحج . وأكد شهود أعيان " لعدن الغد" إن الحادث