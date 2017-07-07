جرحى بحادث تصادم على خط الصريح بمضاربة لحج
الجمعة 07 يوليو 2017 08:44 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
تصادمت صباح اليوم الجمعة مركبتين من نوع شاص على الخط الرابط بين منطقة الصريح ومديرية المضاربة وأرس العارة محافظة لحج .
وأكد شهود أعيان " لعدن الغد" إن الحادث كان نتيجة تصادم سيارة من نوع تويتا بسيارة أخرى كانت في طريقها إلى منطقة هويرب وتم اسعاف جميع المصابين إلى مركز خرز للاجئين ومن ثم تم نقلهم إلى عدن .
مصادر طبية أكدت أن الحادث خلف ثلاث إصابات إصابة أحدهم خطيرة وإليكم الأسماء التي أصيبت في الحادث
1_ سالم جعيبة البريمي
2_محمد سعيد الحيراني
3_خالد علي محمد العاطفي .
من/علي يوسف عبدالعزيز
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