مجهولون يختطفون نجل قيادي في حزب الاصلاح بحضرموت
الشاب المختطف مسلم باتيس
الجمعة 07 يوليو 2017 08:27 صباحاً
المكلا ((عدن الغد) خاص:
المكلا ((عدن الغد) خاص:
قالت مصادر محلية بمحافظة حضرموت ان مجهولين اختطفوا يوم الخميس نجل قيادي بارز في حزب الاصلاح .
واختطف مسلم صلاح باتيس بينما كان في طريقه من حضرموت الى الحدود السعودية اليمنية بالقرب من منطقة الوديعة .
وقالت اسرته في بلاغ عنها انه اختطفت ووضعت ارقام هواتف للتواصل لكنها لم تضف أي معلومات اخرى حول الحادثة .
ويعيش باتيس واسرته منذ اندلاع الحرب الاخيرة في السعودية .
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