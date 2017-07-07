مجهولون يختطفون نجل قيادي في حزب الاصلاح بحضرموت

قالت مصادر محلية بمحافظة حضرموت ان مجهولين اختطفوا يوم الخميس نجل قيادي بارز في حزب الاصلاح .

واختطف مسلم صلاح باتيس بينما كان في طريقه من حضرموت الى الحدود السعودية اليمنية بالقرب من منطقة الوديعة .

وقالت اسرته في بلاغ عنها انه اختطفت ووضعت ارقام هواتف للتواصل لكنها لم تضف أي معلومات اخرى حول الحادثة .

ويعيش باتيس واسرته منذ اندلاع الحرب الاخيرة في السعودية .

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