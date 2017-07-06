استجابة لجهود محافظ سقطرى السابق : الإمارات تغيث العالقين من أبناء سقطرى في حضرموت بنقلهم إلى موطنهم بطائرة مستأجرة
الخميس 06 يوليو 2017 10:26 مساءً
عدن الغد /خاص:
عدن الغد /خاص:
ذكر مصدر محلي في حديبو حاضرة محافظة أرخبيل سقطرى أن دولة الإمارات العربية المتحدة استجابت لنداء محافظ سقطرى السابق اللواء سالم عبدالله عيسى السقطري بخصوص عشرات العالقين من أبناء المحافظة في مطار سيئون بحضرموت وقررت استئجار طائرة مدنية لنقلهم إلى موطنهم .
وقال المصدر في تصريح صحفي ل ( عدن الغد) اليوم أن المحافظ السابق اللواء سالم عبدالله تلقى بلاغا من دولة الإمارات يفيد بتكفلها بنقل هؤلاء العالقين الذين بينهم نساء وأطفال ومرضى من مطار الريان الدولي إلى مطار سقطرى .
ونقل المصدر عن المواطنين العالقين شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على وقوفها إلى جانب أهالي سقطرى وكذلك شكرهم وتقديرهم للمحافظ السابق اللواء سالم السقطري الذي لم يدخر جهدا في سبيل تحقيق مطلبهم وظل ولا يزال جنديا في خدمة أهله وبلاده الجنوب .
من فضل حبيشي
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