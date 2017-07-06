بن دغر يؤيد حق الحراك الجنوبي في التظاهر السلمي.

أكد رئيس مجلس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر في تصريح خاص لوكالة الأنباء اليمنية سبأ الحق القانوني للحراك الجنوبي السلمي في التظاهر والتعبير عن المواقف، وحق المعارضة الصريحة للسياسية العامة ويشمل ذلك حق التواجد في الساحات العامة وفي 7يوليو على وجه التحديد، ولكن في حدود القانون والنظام والعمل السلمي الذي يحفظ أمن الوطن والمواطنين.

وقال د. بن دغر أنه لا يحق لأي طرف أو أطراف أخرى التظاهر أو التواجد في الساحات غداً في نفس الوقت تحسباً لاحتمال الاحتكاك، ولأن عملاً كهذا يدل على عقلية متخلفة لاتقبل الآخر وتضيق به، ولا تحترم حقه في التعبير. وأن من يريد التعبير عن نفسه وعن مواقفه السياسية المؤيدة أو المعارضة للسلطة عليه أن يختار يوماً آخر، وكل نزول غداً لغير الحراك الجنوبي السلمي ومن أي طرف كان إنما يندرج في أعمال الاستفزاز والعبث بالأمن العام. وسيكون فعلاً فوضوياً، مخالفاً للقانون، ولقواعد حق الاختلاف. ومداناً من قبل الحكومة أيا كان منظميه، وأياً كانت اهدافهم.

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