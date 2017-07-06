عبدالرحمن الجفري ينفي مشاركته في فعالية ساحة العروض بخور مكسر

نفى رئيس حزب رابطة ابناء الجنوب العربي الحر ورئيس الهيئة الوطنيه الجنوبية للتحرير والاستقلال المؤقتة الاستاذ عبدالرحمن الجفري صحة انباء تحدثت انه وصل الى عدن للمشاركة في فعالية ساحة العروض بخور مكسر.

وقال الجفري لصحيفة "عدن الغد" ":نشر البعض أني وبعض القيادات سنصل ونحضر فعالية ساحة العروض!!وطبعا هذه كذبة..

وتابع قائلا :" ومع احترامي للجميع... فإنني إن كنت في عاصمة بلادي - عدن النور - فلن أكون إلا حاضرا فعالية شعبنا في شارع الشهيد مدرم بالمعلا .. ولسنا ضد أي جنوبي ولن نعادي أي جنوبي مهما خالفنا في الرأي...ولن نفرط في قضية الجنوب العربي واهداف شعبه العظيم الذي قدم في سبيلها آلاف الشهداء والجرحى... ومع اليمن الشقيق سنسعى لإقامة علاقات أخوية تقوم على المصالح المتبادلة بين الدولتين وشعبيهما.. ولن نكون إلا حلفاء للتحالف العربي في معركة حماية الأمة ومع العالم في حربه على الإرهاب والتطرف والكراهية. "

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