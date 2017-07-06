محمد علي احمد يجدد دعوته لاستقلال الجنوب في ذكرى 7 يوليو

جدد القيادي الجنوبي محمد علي احمد دعوته لاستقلال الجنوب في ذكرى سقوط عدن بيد قوات شمالية في 1994 .

وجاء ذلك في بيان اصدره وتلقته صحيفة "عدن الغد" وجاء فيه :

كلمة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب بمناسبة الذكرى 23 عام على العدوان واجتياح الجنوب في في 7 يوليو 1994 من قبل نظام الجمهورية العربية اليمنية .

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شعبنا الجنوبي العظيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

في مثل هذا اليوم نتذكر جميعا

البداية المأساوية لاجتياح الجنوب واعلان الجمهورية العربية اليمنية فك الارتباط وانتهاء الوحدة الطوعية.

فقد اجتاح وسيطر نظام الجمهورية العربية اليمنية على الجنوب في 7 يوليو 1994 وانهاء الوحدة وسقط العقد الطوعي و الاجتماعي لها وحل محلها القوه العسكرية والغي الدستور ودمروا النظام والقانون الاداري للجنوب وحل محله نهج التخلف وعرف ذبح البقر بما هو معهود في نظام الجمهورية العربية اليمنية .

ابناء الجنوب الاحرار

ان فعالية 7 / 7 هي ملك لشعب الجنوب من مضيق باب المندب الى المهرة وهي انتصار حقيقي لإرادة الشعب في الجنوب دون اقصاء او تهميش وتمييز بين المكونات .

وعلى هذا الاساس ندعو كل الخيرين والثوريين والمناضلين الشرفاء الى وحدة الصف وانقاذ البلاد وننصح بقبول ما يطرحه العقلاء المجتهدون من خلال النصح والمبادرات الوطنية للملمة صفوف الحراك وتوحيده.

الاخوة الاعزاء

يستغل المؤتمر الوطني لشعب الجنوب هذه المناسبة لتذكير اخواننا في الحراك الجنوبي وابنائنا في المقاومة الجنوبية ان يحرصوا على ما انجزوه في تحرير محافظاتهم ومواصلة استكمال تحرير المديريات الجنوبية ويتمسكوا بالثوابت و الاهداف الوطنية والاستمرار على مواصلة النضال السلمي تلك الاهداف التي انطلق على اثرها الحراك الجنوبي السلمي .

ان حراك شعب الجنوب السلمي الحامل لقضيتنا الجنوبية العادلة والحاضن لثورة ابناء الجنوب السلمية يمر بأخطر المراحل التي اصبحت اليوم تهدد وجوده واستمراره من خلال استهداف اهم أعمدته المتمثلة بوحده الصف وخيار سلمية ثورة شعب الجنوب وما تحقق من انتصارات ووجود للقضية الجنوبية العادلة بفضل الحفاظ والاستمرار الزخم الثوري السلمي والذي يجسده ابناء الجنوب الاحرار منذ انطلاق حراكه السلمي مقدما خلال مسيرته السلمية اروع صور التضحية والفداء على طريق غايته وهدفه المنشود في الحرية وتقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية حرة مستقلة كاملة السيادة.

انه ورغم ما يدور من صراع وتسارع للأحداث الا ان كل الاطراف المتصارعة تتفق على موقف واحد تجاه الجنوب وثورته السلمية .

اننا نؤكد للجميع باننا نملك قضية وطنية عادلة ولشعبنا حق في مواصلة نضاله السلمي واستمراره حتى النصر وبما يرتضيه شعبنا في سبيل تحقيق غايته وهدفه حتى يقوم المجتمع الدولي والاقليمي بالإعلان والاعتراف عبر كل هيئاته الشرعية بحق شعب الجنوب في الحرية وتقرير المصير واستعادة دولته الجنوبية كاملة السيادة.

ان موقفنا في المؤتمر الوطني لشعب الجنوب سيظل ثابت وايماننا بعدالة قضيتنا راسخ رسوخ الجبال وسنستمر بنضالنا السلمي الى جانب شعبنا في الجنوب وموقفنا من كافة الاحداث والمتغيرات يحددها الموقف الاخر من قضية شعب الجنوب العادلة فمن هو مع قضيتنا ومع خيارات شعبنا وذلك على المستوى الدولي والاقليمي فنحن معه .

الاخوة الاعزاء

علينا عدم القبول بالمشاريع المتعددة التي تمس وحده الجنوب جغرافيا وسياسيا ونحافظ على الموروث الاجتماعي والسياسي والجغرافي بموجب تاريخ الجنوب وشرعيته بالمحافل الدولية والاقليمية .

ونرفض تمزيق الجنوب عبر المشاريع الصغيرة الوهمية التي ستؤدي الى

الصراع والمكايدة لا سمح الله،،

و نكرر ما سبق واعلناه في مواقفنا المعلنة

نستخلص الامر بما نراه مناسبا ببعض النقاط ادناه :

1- الصمود والكفاح من اجل استعادة دولتنا الجنوبية بحدودها السياسية والجغرافية ما قبل الوحدة كهوية وشرعية بما هو مشهود ومعترف به دوليا واقليميا بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وهذا ما نعنيه بتوحيد مطالبنا واهدافنا ونلتقي جميعا عند نقطة استعادة الجنوب كهدف اساسي واستراتيجي.

2 - عندما نحدد الهدف والرؤية الواحدة نحدد مطالبنا للعالم ونسمي المطلب هل استعادة الدولة ماقبل الوحدة بدون ادواتها بل هويتها السياسية والجغرافية وبمستقبل قادم فيه الشراكة والتمثيل الوطني المتساوي لصنع القرار للمستقبل او تحت مسمى الجنوب هوية سياسية وجغرافية حتى لا نتعارض تحت مسميات واسباب الماضي فلا خلاف عن ذلك.

3 - يجب ان يكون الخلاف واضح وشفاف ومن اجل الهدف والمصير وليس تحت اهداف ذاتية وتأمرية تحت مسمى الخلافات المناطقية او ولائات حزبية او ما شابهها

يجب ان نزيل الغموض ونحدد الهدف ومن هو مع الهدف فهو الجامع والعقلاني

فبتحديد الهدف والمسمى للكفاح والنضال سيجمعنا كلنا ونحن مع هذا الطرح وفي مقدمة الصفوف لتطبيقه وعلينا ان نترك الشعارات الانتهازية والتعامل بالانتماء المناطقي ويجب ترسيخ نهج الانتماء للوطن ورفض مبررات التصادم والفتنه فالقضية قضية وطنية جنوبية .

4 - ان المؤتمر الوطني لشعب الجنوب متمسك بالقرارات الشرعية الدولية التي اكدت عل ندية الشمال والجنوب مؤكدا ان القرارات النقاط ( 20 ) وقرارات النقاط (11) هي اساس مصداقية التعاطي مع القضية الجنوبية ويطالب باستكمال وتنفيذ ما تبقى منها من نقاط.

5 - نطالب المجتمع الدولي والاقليمي ونذكرهم بقرارات 2140 وقرار 2151 كمرجعية شرعية للحراك الجنوبي وان يتعاملوا مع الجنوبيين الحراكيين كطرف مشارك معهم دون اصهار الحراك مع الشرعية واعتباره جزء منها

فالحراك الجنوبي طرف وشريك وليس تابع ولن يقبل وصاية من احد

ولن يقبل ان يتبنى اي طرف سياسي اهداف وطموح الجنوب فالجنوبيين هم اصحاب القرار استنادا للشرعية القرارين المذكورين اعلاه .

6 - ان الدول العشر الراعية للعمل السلمي في اليمن مطالبة اليوم وبشكل عاجل تقديم كل اشكال الدعم والمساندة للجنوب وبشكل خاص محافظة عدن وسكانها المدنيين خوفا من تداعيات متسارعة بسبب انتشار الاسلحة وغياب المؤسسات الامنية .

و ختاما نتمنى لشعب الجنوب النصر والتقدم والسلام

وانها ثورة حتى النصر

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى

والانفراج للأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم احمد عمر مرقشى

والسلام عليكم ورحمة الله

اخوكم

محمد علي احمد

رئيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب

7 يوليو 2017

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