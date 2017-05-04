باعوم : اعلان عدن التاريخي لم يكن ملبيا لتطلعات شعب الجنوب وقضيته واثبت ان الصراع صراع مناصب

قال القيادي في الحراك الجنوبي فادي حسن باعوم ان البيان السياسي الاخير الصادر عن مليونية الخميس بعدن لم يكن ملبيا لتطلعات شعب الجنوب وقضيته واثبت ان الصراع صراع مناصب.

واضاف بالقول :"دعمنا مليونية الخميس في عدن انطلاقا من مواقفنا الوطنية التي عرفنا بها شعب الجنوب منذ انطلاق ثورته المباركة.

واثبتنا للشعب بالفعل وليس بالقول اننا سنكون بكل موقف وساحة ومكان تتطلب وحدة الجنوبيين ووقوفهم الى جانب قضيتهم وهذا ماعملناه منذ اول لحظة للدعوة لمليونية الخميس بعدن.

ورغم ذلك الا اننا سنكون واضحين وسنقول الحقيقة ان البيان الصادر والمسمى اعلان عدن التاريخي لم يكن ملبيا لتطلعات شعب الجنوب وقضيته واثبت ان الصراع صراع مناصب لاصلة له بقضية الجنوب.

وعليه نؤكد اننا سنواصل نضالنا ومواقفنا الثابتة تجاه الجنوب وقضيته وصولا الى إعلان دولته المستقلة كاملة السيادة.

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