الزبيدي يقول انه سيسعى لإعلان دولة الجنوب مستقلة

اعلن القيادي عيدروس الزبيدي انه سيسعى وسيبذل جهده لإعلان دولة الجنوب دولة مستقلة.

وجاء ذلك خلال كلمة له بساحة العروض صباح الخميس وجاء فيها:

كلمة القائد عيدروس الزبيدي

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين..

يا جماهير شعب الجنوب العظيم..

في حشدكم المليوني هذا غير المسبوق في التاريخ السياسي للجنوب، وحضوركم في هذه الهبة الشعبية إلى عاصمة الجنوب عدن تلبية لنداء الواجب دفاعاً عن قضيتكم وتضحيات المقاومة الجنوبية الباسلة ونضال الحراك السلمي الجنوبي.

أحييكم تحية الأبطال وأضع على رؤوسكم قبلات الوفاء والعرفان وأنتم تنقشون بأقدامكم على تراب أرض الجنوب من أقصاه إلى أقصاه ملامح مرحلة السيطرة على الأرض، هذه المرحلة التي سنخوضها معاً وننتصر فيها مثلما انتصرنا في معارك الشرف والبطولات، ولا استطيع أوفيكم بكلمات الوفاء والعرفان، ولكنني أدعو الله العلي القدير أن يمكنني من الوفاء لكم بروحي ودمي، وخوض مشوار النضال المشترك بروح المقاومة وعنفوان العطاء باستكمال مهام ثورة الجنوب التحررية.

إن هذا اليوم العظيم 4 مايو 2017م سيشكل مرحلة مفصلية في مسار الحركة الوطنية الجنوبية، ونقلة نوعية في العمل السياسي الجنوبي الاحترافي داخلياً وخارجياً.

وأتقدم إليكم بالشكر وجزيل العرفان على الثقة التي منحتموني إياها والمسئولية الجسيمة التي لن استطيع تنفيذها إلا بكم وفيكم بتكاتفكم وصمودكم كما عهدناكم، وإننا سنعمل مع كافة شرائح ومكونات الجنوب سياسية واقتصادية وعسكرية وصولاً إلى الاستقلال الكامل لدولة الجنوب العربي.

الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار.

والشفاء للجرحى.. والحرية للمعتقلين.

عاش الجنوب حراً أبياً

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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