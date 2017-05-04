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ترقب في الجنوب .. ساعات تفصل عن إعلان قوام اسماء مجلس انتقالي في الجنوب

الخميس 04 مايو 2017 10:01 صباحاً
عدن الغد /خاص

 

تسود حالة من الترقب في عموم انحاء مدن الجنوب انتظارا لصدور بيان اعلان عدن التاريخي والذي من المتوقع له ان يعلن فك ارتباط الجنوب بالحكومة الشرعية اليمنية وإعلان مجلس انتقالي يتولى إدارة شؤون الجنوب.

وقالت مصادر سياسية جنوبية ان البيان سيتضمن اعلانا عن قوام مجلس سياسي جنوبي سيقود الجنوب خلال الفترة المقبلة.

وسيتضمن البيان تاكيدا على عدم الاعتراف بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي. 

 


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