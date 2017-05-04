ترقب في الجنوب .. ساعات تفصل عن إعلان قوام اسماء مجلس انتقالي في الجنوب

تسود حالة من الترقب في عموم انحاء مدن الجنوب انتظارا لصدور بيان اعلان عدن التاريخي والذي من المتوقع له ان يعلن فك ارتباط الجنوب بالحكومة الشرعية اليمنية وإعلان مجلس انتقالي يتولى إدارة شؤون الجنوب.

وقالت مصادر سياسية جنوبية ان البيان سيتضمن اعلانا عن قوام مجلس سياسي جنوبي سيقود الجنوب خلال الفترة المقبلة.

وسيتضمن البيان تاكيدا على عدم الاعتراف بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.

المزيد في أخبار وتقارير تقرير : وكالة أخبار أردنية: قرارات رئاسية تشعل موجات احتجاجية في جنوب اليمن تقرير: علي بن محمد اليافعي صدرت قبل أيام قرارات جمهورية من قبل فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قضت بإقالة محافظ محافظة عدن اللواء عيدروس الزبيدي ووزير باعوم : اعلان عدن التاريخي لم يكن ملبيا لتطلعات شعب الجنوب وقضيته واثبت ان الصراع صراع مناصب قال القيادي في الحراك الجنوبي فادي حسن باعوم ان البيان السياسي الاخير الصادر عن مليونية الخميس بعدن لم يكن ملبيا لتطلعات شعب الجنوب وقضيته واثبت ان الصراع صراع الزبيدي يقول انه سيسعى لإعلان دولة الجنوب مستقلة اعلن القيادي عيدروس الزبيدي انه سيسعى وسيبذل جهده لإعلان دولة الجنوب دولة مستقلة. وجاء ذلك خلال كلمة له بساحة العروض صباح الخميس وجاء فيها: كلمة القائد