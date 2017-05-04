إعلان عدن التاريخي.. سياسي جنوبي: التحالف ادرك فشل الاخوان وهادي ليس غبيا

قال سياسي جنوبي ان " أكثر ما يشغل الجنوبيين هو ما الذي سيتبنوه في حدشهم هل سيكون كالمعتاد ام انه سيحمل معه مفاجئة ونقله نوعيه".

وأوضح نبيل عبدالله العوذلي في تعليق لـ(عدن الغد )" هناك احتمالان الاحتمال الاول ان يكون التحرك تحرك غير مدعوم يقوده الجنوبيين بقيادة عيدروس دون تنسيق او تدخل من أحد وفي هذا الحال سيكون البيان تأكيد على اهمية حل القضية الجنوبية وتشكيل كيان سياسي يناضل من اجل القضية وسيدعو البيان الى التعاون مع المحافظ الجديد ولن يذهب بعيداً" .

الاحتمال الثاني يقول العوذلي " سيثير استغراب الكثير ولكنه واراد وهو ان التحرك مدعوم من هادي والتحالف وفي هذا الحال سيكون البيان مفاجئ للجميع كرفض القرارات واغلاق الحدود وربما الانسحاب من الجبهات او ما شابه من تلك القرارات التي تهدف الى ان يرعى التحالف مفاوضات بين الشرعية والجنوبيين".

ولفت إلى أن" الرئيس هادي لا يمكنه ان يظهر كانفصالي او ان يتحرك مباشرة لدعم الجنوبيين لكون جناح الشرعية الشمالي يراقب ادق تصرفاته و وجود واقع جنوبي متمرد سيظهر ان تعامله منطقي لإنقاذ التحالف والشرعية".

وقال" ما يعزز فرضية الاحتمال الثاني هو اختيار تاريخ القرار فهادي ليس غبيا ويعلم ما يعنيه هذا التاريخ فهو تاريخ حرب اعتذر عنها في مؤتمر الحوار وربما اراد به استفزاز الجنوبيين للخروج بشكل اكبر ".

وقال" كما ان دول التحالف ادركت فشل الاخوان كحليف وتعلم خطرهم وربما تدفع نحو ابعاد الجنوب عن خطر الشمال لتحفظ التوازن ومن ثم الدخول بتسوية سيكون فيها الاصلاح شريك للحوثيين وصالح في ادارة الشمال بما يتناسب مع حجمه وهنا لا ننسى ما خرج به مؤتمر حضرموت الجامع الذي طالب باقليم حضرموت الخاص وهي اشارة لرفض الاقليم الثاني في الجنوب حسب مخرجات الحوار تمهيداً للاقليم الواحد".

وأختتم" كل تلك فرضيات وفي السياسة لا شيء مستحيل دائماً هناك تبادل ادوار واجندات واهداف خفيه كما ان هادي ليس اخواني وتحالفه مع محسن والاصلاح تحالف الضرورة وبينهم خلاف كبير".

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