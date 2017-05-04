حشود صباحية قبيل تدشين التظاهرة المركزية

يحتشد في الاثناء مئات الآلاف من الجنوبيين صباحا لتدشين فعالية مركزية اطلق عليها اعلان عدن التاريخي.

من ناحية أخرى، وجهت المقاومة الجنوبية نداء الى جنود وضباط الحرس الرئاسي للوقوف في صف شعب الجنوب وعدم طاعة قيادات الشرعية اليمنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية الجنوبية علي شايف الحريري مخاطبا جنود وضباط الحرس إلى ابنائنا البواسل جنود وضباط الحرس الرئاسي

في هذه اللحظات التاريخية التي تعيشها عدن عاصمة الجنوب والذي تتوافد إليها الجماهير من قمم الجبال والوديان والقرى والمدن الجنوبية يحتم عليكم واجبكم الوطني تجاة شعبكم أن تقفوا في صف الجماهير التي قطعت المسافاة البعيدة للمشاركة في مليونية إعلان عدن التاريخي والانضمام إليها

واضاف الحريري أبنائنا البواسل" إنها لحظات تاريخية سوف يكتبها الزمن بأحرف من نور وهذه الفرصة أمامكم لن تتكرر لتحفروا موقفكم المشرف في الوقوف مع شعبكم والتحالف العربي وعدم تنفيذ أي أوامر لقيادات الشرعية اليمنية التي يتحكم بقرارها حزب الإصلاح اليمني أن قيادتكم في عدن هي قيادات المقاومة الجنوبية والتحالف العربي وليس لكم قياده سواها ".

المزيد في أخبار وتقارير تقرير : وكالة أخبار أردنية: قرارات رئاسية تشعل موجات احتجاجية في جنوب اليمن تقرير: علي بن محمد اليافعي صدرت قبل أيام قرارات جمهورية من قبل فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قضت بإقالة محافظ محافظة عدن اللواء عيدروس الزبيدي ووزير باعوم : اعلان عدن التاريخي لم يكن ملبيا لتطلعات شعب الجنوب وقضيته واثبت ان الصراع صراع مناصب قال القيادي في الحراك الجنوبي فادي حسن باعوم ان البيان السياسي الاخير الصادر عن مليونية الخميس بعدن لم يكن ملبيا لتطلعات شعب الجنوب وقضيته واثبت ان الصراع صراع الزبيدي يقول انه سيسعى لإعلان دولة الجنوب مستقلة اعلن القيادي عيدروس الزبيدي انه سيسعى وسيبذل جهده لإعلان دولة الجنوب دولة مستقلة. وجاء ذلك خلال كلمة له بساحة العروض صباح الخميس وجاء فيها: كلمة القائد