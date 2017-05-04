حذر المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب من ما اسماه اقدام البعض على تصرف انفرادي يستغل الاحتشاد الجماهيري اليوم الخميس للاعلان عن مجلس وطني جنوبي انتقالي غير متوافق عليه او تفويض لاشخاص بقيادة ثورة الجنوب .

وقال امين سر المجلس الاعلى للحراك الجنوبي فؤاد راشد في تصريح خاص لصحيفة عدن الغد ان مثل هذا الاعلان سيصيب الحراك الجنوبي في مقتل وسيتبدى للعالم كله اسوأ شكل من اشكال الانتهازية الثورية لاستغفال الشعوب ويسبب نكسة كبيرة للانتصارات الجنوبية التي تحققت خلال السنتين الماضيتين والتي نقلت مسيرة الحراك الجنوبي الى مستوى عال من الانجازات الوطنية الهائلة التي لم نكن نحلم بها .

واوضح امين المجلس الذي وصل مساء الاربعاء الى القاهرة واجتمع برئيس المجلس الاعلى الدكتور صالح يحيى سعيد وعدد من رؤساء المكونات الوطنية الجنوبية ان الحراك الجنوبي تمثله مكونات بمثابة مؤسسات سياسية منذ انطلاقته وهذه المكونات هي وحدها ممكن تتوافق على تشكيل كيان سياسي موحد للحراك الجنوبي واي تصرف خارج عن ذلك سيزيد القضية الجنوبية تشرذما وتفكيكا محذرا من مغبة التصرفات الانتهازية التي لن تزيد الجنوب الا تمزقا .

المزيد في أخبار وتقارير المجلس الاعلى للحراك يحذر من اعلان قيادة جنوبية من طرف واحد حذر المجلس الاعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب من ما اسماه اقدام البعض على تصرف انفرادي يستغل الاحتشاد الجماهيري اليوم الخميس للاعلان عن مجلس وطني محافظ عدن المفلحي يحيي مليونية الخميس ويؤكد على عدالة مطالب الجنوبيين اكد محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي «أن الجماهير التي خرجت مُحتشدة في عدن خرجت من أجل مطلب عادل، في قضية أكثر وضوحاً وعدلاً». وقال مكتب المفلحي في بيان صادر عنه مشدود يبارك تعيين المفلحي محافظا لعدن ويشيد بدور الزبيدي بارك القيادي في الحراك الجنوبي وعضو هيئته الشرعية الشيخ محمد مشدود تعيين عبدالعزيز المفلحي محافظا لعدن وأشاد بدور اللواء عيدروس الزبيدي. وجاء ذلك في بيان تلقته