عشرات الآلاف يتظاهروا في العاصمة عدن تمهيداً لمليونية إعلان عدن التاريخي

احتشد عشرات الآلاف في ساحة العروض بالعاصمة عدن عصر يوم الأربعاء في فعالية تمهيدية لمليونية إعلان عدن التاريخي التي دعت لها اللجنة الشعبية للدفاع عدن قضية شعب الجنوب ومقاومته .

وردد المشاركون في الفعالية هتافات مطالبه بفك الارتباط وإستعادة الدولة الجنوبية وشعارات أخرى تدين قرارات الشرعية التي طالت رموز من قيادات المقاومة الجنوبية .

ورُفعت لافتات كتب عليها عبارات تؤكد على شرعية الثورة الجنوبية التحررية وشراكة المقاومة الجنوبية مع التحالف العربي ضد المشروع الفارسي في المنطقة .

ووصلت الى ساحة العروض العديد من الحشود المتوافد من مختلف المحافظات الجنوبية للمشاركة في المليونية , ولا تزال تتوافد الحشود حتى كتابة الخبر .

هذا ودعت اللجنة التحضيرية للمليونية جميع شعب الجنوب بمختلف شرائحه للمشاركة الفاعلة في المليونية يوم غداً الخميس في ساحة العروض .

* من محمد الكازمي