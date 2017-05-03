عشرات الآلاف يتظاهروا في العاصمة عدن تمهيداً لمليونية إعلان عدن التاريخي
عدن(عدن الغد)خاص:
احتشد عشرات الآلاف في ساحة العروض بالعاصمة عدن عصر يوم الأربعاء في فعالية تمهيدية لمليونية إعلان عدن التاريخي التي دعت لها اللجنة الشعبية للدفاع عدن قضية شعب الجنوب ومقاومته .
وردد المشاركون في الفعالية هتافات مطالبه بفك الارتباط وإستعادة الدولة الجنوبية وشعارات أخرى تدين قرارات الشرعية التي طالت رموز من قيادات المقاومة الجنوبية .
ورُفعت لافتات كتب عليها عبارات تؤكد على شرعية الثورة الجنوبية التحررية وشراكة المقاومة الجنوبية مع التحالف العربي ضد المشروع الفارسي في المنطقة .
ووصلت الى ساحة العروض العديد من الحشود المتوافد من مختلف المحافظات الجنوبية للمشاركة في المليونية , ولا تزال تتوافد الحشود حتى كتابة الخبر .
هذا ودعت اللجنة التحضيرية للمليونية جميع شعب الجنوب بمختلف شرائحه للمشاركة الفاعلة في المليونية يوم غداً الخميس في ساحة العروض .
* من محمد الكازمي
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