الأسير المرقشي يدعو الجنوبيين الى نبذ الخلافات وتشكيل كيان سياسي جنوبي موحد

دعا الى الأسير الجنوبي في سجون سلطات صنعاء أحمد عمر العبادي المرقشي أبناء الجنوب الى التوحد ونبذ الخلافات وتشكيل كيان سياسي جنوبي موحد.

وقال الأسير المرقشي في تصريح خاص ل"عدن الغد" أن الجنوبيين باتوا قاب قوسين أو أدنى من استعادة دولتهم المسلوبة.

وحيا الاسير المرقشي الجماهير الجنوبية التي زحفت الى العاصمة عدن للمشاركة في مليونية إعلان عدن التاريخي للتأكيد على الشرعية الثورية.

وثمن المرقشي التضحيات الجسيمة التي تدفعها المقاومة الجنوبية في سبيل الدفاع عن الجنوب أرضا وإنسانا.

وناشد الأسير المرقشي الجماهير الجنوبية للحفاظ على مبدأ التصالح والتسامح ونبذ جميع الخلافات التي تغذيها أطراف ممولة من نظام صنعاء.