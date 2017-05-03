مصدر امني بلحج يوضح : هذا ما حدث في مدينة صبر

اوضح مصدر امني مسؤول تفاصيل حادثة صبر بمديرية تبن بلحج والتي ادت الى مقتل وإصابة عدد من المواطنين " عدن الغد " تنشر نص التوضيح كما ورد من المصدر

بينما كان رجال امن محافظة لحج في عملية بحث وتعقب على من قاموا بقتل احد جنود اللواء الخامس ويدعى محمد سالم عبادي بسبع طلقات ناريه في انحاء جسمه اردته قتيلا , وبينما كان رجال الامن في الطريق في منطقة صبر صادف وجود ثلاثه من الشباب يركبون دراجة ناريه فقام واحد منهم بإطلاق النار مازحا مع احد اصدقائه لكي يخيفه دون ان يعلم بوجود طقم عسكري تابع لإدارة امن لحج فباشر جنود الطقم بالرد على مصدر الاطلاق معتقدين بأنهم المطلوبين الفارين الذين قاموا بقتل الجندي محمد سالم فنتج عن ذلك مقتل عمر مثنى قاسم وجرح كلا من محمد محسن الوحش و محمد احمد منصر وتم نقلهم الى مستشفى ابن خلدون .