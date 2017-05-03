وصول موكب الضالع الى ساحة الحرية بخورمكسر

حالة الترنح أو عدم التوازن..لازمتنا وتلازمنا وستظل تلازمنا لفترة..حتى يغادرنا..الفجور السلطوي الحاقد،والسفه
كانت غلطة المقاومة الجنوبية أنها أضاعت بعد طرد الغزاة من عدن وأرض الجنوب في يوليو 2015م، فرصة ثمينة في لحظة
لم يخدم القضية الجنوبية رجل مثلما خدمها هادي ، ليس بالجعجعات كما يفعل كثيرون ولكن بالفعل والعمل ، هاتوا
بان المستور ، و أتضحتالصورة على درجة عاليةمن الوضوح ، وعدم الرجوع الى ما كانت عليه قبل اليوم ال 26 من ابريل
بعد أن أصاب القضية الجنوبية الموات وأصبحت في (خبر كان)، عندما كانت قيادات الجنوب تلهث وراء المناصب، والشعب
رغم أني أختلف مع فخامة الرئيس هادي بسياسه في وزارة الخارجية التي جعلها بيد من جمدها بسبب العمل بشريحتين وهو
ما نأمله في هذه الظروف المشحونة بفعل فاعل وما نطلبه من الجميع أن يحتكموا للعقل والحكمة وضبط النفس وان
لا فرق إن كان الرئيس عبدربه منصور هادي قد أتخذ قراراه بإقالة محافظ عدن اللواء \عيدروس قاسم الزبيدي
كثيراً ما نسمع عبر وسائل الاعلام المحلية و العربية و الدولية من الرئيس هادي و أعضاء حكومته بضرورة التمسك
في مقابلة تليفزيونية أجراها الإعلامي السعودي داؤود الشريان مساء أمس الثلاثاء على قناة ( mbc ) , ظهر صاحب
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