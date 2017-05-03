وصول موكب الضالع الى ساحة الحرية بخورمكسر

وصل مغرب اليوم الأربعاء موكب محافظة الضالع الى ساحة الحرية بخورمكسر .

وضم الموكب الآلاف من المواطنين من ابناء محافظة الضالع للمشاركة في المليونية والتأكيد على شرعية المقاومة الجنوبية التي ستقام يوم غدا الخميس .

وكان موكب ابناء ابين وشبوة قد وصل الى العاصمة عدن بعد عصر اليوم الاربعاء .