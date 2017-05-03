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وصول موكب الضالع الى ساحة الحرية بخورمكسر

الأربعاء 03 مايو 2017 06:48 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

وصل مغرب اليوم الأربعاء موكب محافظة الضالع الى ساحة الحرية بخورمكسر .

وضم  الموكب الآلاف من المواطنين  من ابناء محافظة الضالع للمشاركة في المليونية  والتأكيد على شرعية المقاومة الجنوبية التي ستقام يوم غدا الخميس .

 

وكان موكب ابناء ابين وشبوة قد وصل الى العاصمة عدن بعد عصر اليوم الاربعاء .


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