دعا تجمع الأحرار الجنوبيين للتنمية جماهير الشعب الجنوبي للمشاركة الفاعلية في مليونية إعلان عدن التاريخي يوم الخميس القادم.

وفي بيان لتجمع الأحرار الجنوبيين تحصلت "عدن الغد"على نسخة منه دعا البيان الى المشاركة السلمية بدون سلاح في المليونية والحفاظ على مبدأ التصالح والتسامح.

بيان

يدعو تجمع الاحرار الجنوبيين للتنميه كافة احرار وحرائر شعب الجنوب الئ المشاركه الفعاله في مليونية اعلان عدن التاريخي في ساحة العروض الحريه خور مكسر العاصمه عدن يوم 3و4مايو 2017م .

مشاركة سلمية بدون سلاح ومساعدة رجال الامن ولجان المليونية على تادية مهامهم والحفاظ على الامن والاستقرار والسلم الاجتماعي وتوصيل رسائل من الواقع للداخل والخارج بارادة شعب الجنوب وهدفه استكمال التحرير والاستقلال وبناء واستعادة دولة الجنوب كاملة السياده .

هذا الهدف العظيم الذي سقط من اجله الشهداء والجرحى والاسرى والمعتقلين ورفض المشاريع المنتقصة والحفاظ على المحافظات المحررة بالسيطرة على الارض ومكافحة الارهاب وصد المعتدين وتبادل المصالح والمنافع النديه مع دول الجوار ورفض كل ما يوثر علئ قضية شعب الجنوب ووحدة الصف الجنوبي وكيانها السياسي الحراك الجنوبي التحرري والمقاومه الجنوبية بوحدة قيادتها في هذه المرحلة الصعبة والحرجة التاريخية والمفصلية وانها ثورة جنوبية مستمرة حتئ النصر.

المزيد في أخبار وتقارير مع إقتراب موعد مليونية إعلان عدن التاريخي.. أوضاع أمنية مستقرة في عموم مديريات العاصمة شهد الوضع الأمني في العاصمة عدن هدوء ملحوظ خلال الأيام الماضية. واستتب الوضع الأمني في جميع مديريات العاصمة عدن رغم حالة الشحن التي شهدتها مواقع التواصل الإجتماعي تجمع الأحرار الجنوبيين للتنمية يدعو جماهير الجنوب للزحف باتجاه العاصمة عدن دعا تجمع الأحرار الجنوبيين للتنمية جماهير الشعب الجنوبي للمشاركة الفاعلية في مليونية إعلان عدن التاريخي يوم الخميس القادم. وفي بيان لتجمع الأحرار الجنوبيين تحصلت موكب قبائل الصبيحة يتحرك باتجاه العاصمة للمشاركة في مليونية إعلان عدن التاريخي تحرك صباح الأربعاء موكب قبائل الصبيحة بقيادة الشيخ عصام عبده هزاع الصبيحي قادما للعاصمة عدن للمشاركة في مليونية "إعلان عدن التاريخي" بيوم الغد في ساحة العروض