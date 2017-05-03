تحرك صباح الأربعاء موكب قبائل الصبيحة بقيادة الشيخ عصام عبده هزاع الصبيحي قادما للعاصمة عدن للمشاركة في مليونية "إعلان عدن التاريخي" بيوم الغد في ساحة العروض بخورمكسر.

وبدأ الموكب في التحرك صباح الأربعاء للمشاركة في المليونية والتأكيد على الوقوف مع شرعية المقاومة الحنوبية ممثلة بالقائد الأعلى للمقاومة الجنوبية اللواء عيدروس الزبيدي والوزير المقاوم الشيخ هاني بن بريك.

ودعا الشيخ عصام عبده هزاع الصبيحي أبناء وقبائل الصبيحة للمشاركة الواسعة في مليونية إعلان عدن التاريخي والتأكيد على شرعية المقاومة الجنوبية وعلى الحق التاريخي للجنوبيين في إستعادة أرضهم وإقامة دولتهم الجنوبية من المهرة الى باب المندب.

المزيد في أخبار وتقارير مع إقتراب موعد مليونية إعلان عدن التاريخي.. أوضاع أمنية مستقرة في عموم مديريات العاصمة شهد الوضع الأمني في العاصمة عدن هدوء ملحوظ خلال الأيام الماضية. واستتب الوضع الأمني في جميع مديريات العاصمة عدن رغم حالة الشحن التي شهدتها مواقع التواصل الإجتماعي تجمع الأحرار الجنوبيين للتنمية يدعو جماهير الجنوب للزحف باتجاه العاصمة عدن دعا تجمع الأحرار الجنوبيين للتنمية جماهير الشعب الجنوبي للمشاركة الفاعلية في مليونية إعلان عدن التاريخي يوم الخميس القادم. وفي بيان لتجمع الأحرار الجنوبيين تحصلت موكب قبائل الصبيحة يتحرك باتجاه العاصمة للمشاركة في مليونية إعلان عدن التاريخي تحرك صباح الأربعاء موكب قبائل الصبيحة بقيادة الشيخ عصام عبده هزاع الصبيحي قادما للعاصمة عدن للمشاركة في مليونية "إعلان عدن التاريخي" بيوم الغد في ساحة العروض