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موكب قبائل الصبيحة يتحرك باتجاه العاصمة للمشاركة في مليونية إعلان عدن التاريخي

الأربعاء 03 مايو 2017 11:52 صباحاً
الصبيحة (عدن الغد) خاص:

تحرك صباح الأربعاء موكب قبائل الصبيحة بقيادة الشيخ عصام عبده هزاع الصبيحي قادما للعاصمة عدن للمشاركة في مليونية "إعلان عدن التاريخي" بيوم الغد في ساحة العروض بخورمكسر.

وبدأ الموكب في التحرك صباح الأربعاء للمشاركة في المليونية والتأكيد على الوقوف مع شرعية المقاومة الحنوبية ممثلة بالقائد الأعلى للمقاومة الجنوبية اللواء عيدروس الزبيدي والوزير المقاوم الشيخ هاني بن بريك.

ودعا الشيخ عصام عبده هزاع الصبيحي أبناء وقبائل الصبيحة للمشاركة الواسعة في مليونية إعلان عدن التاريخي والتأكيد على شرعية المقاومة الجنوبية وعلى الحق التاريخي للجنوبيين في إستعادة أرضهم وإقامة دولتهم الجنوبية من المهرة الى باب المندب. 

 


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موكب قبائل الصبيحة يتحرك باتجاه العاصمة للمشاركة في مليونية إعلان عدن التاريخي
تحرك صباح الأربعاء موكب قبائل الصبيحة بقيادة الشيخ عصام عبده هزاع الصبيحي قادما للعاصمة عدن للمشاركة في مليونية "إعلان عدن التاريخي" بيوم الغد في ساحة العروض




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